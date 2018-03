Mujeres, las más propicias para introducir objetos prohibidos al Cereso

Puebla

El cambio en los protocolos de revisión al interior de los centros penitenciarios, ha causado que se tenga una mayor vigilancia del acceso de mujeres a esos lugares, porque han observado que buscan ingresar objetos vía vaginal, declaró el titular del Cereso regional de Tehuacán, Teodardo Cortés Carpio.

De acuerdo a las observaciones hechas por la Comisión de Derechos Humanos, las revisiones a mujeres deben hacerse de una manera que no se atente en contra de su intimidad, por ese motivo las revisiones vía vaginal no son posibles, de modo que han tenido que acatar los lineamientos para evitar ser amonestados u observados por esa representación, situación que hasta el momento no se ha presentado.

Son principalmente artículos electrónicos los que buscan ingresar, principalmente celulares, aunque se ha detectado de otras formas mediante las cuales han querido ingresar memorias, reproductores de música y otros artículos, sin embargo en el periodo correspondiente al último año ya no se ha identificado a personas en comisión de ese tipo de hechos.

En caso que las mujeres sean detectadas incurriendo en esta irregularidad, mencionó que se inicia un procedimiento administrativo, el tema se expone en una sesión de Consejo técnico en el Cereso, que es la máxima autoridad y es en base a la información que se presenta, como determinan la sanción.

En el caso de una sanción temporal o definitiva se delimita su acceso, a ciertas áreas o que puedan ingresar a la parte de población general, esto en apego a los protocolos nacionales de seguridad así como de respeto a los Derechos humanos.

Cortés Carpio señaló, que solo ha tenido conocimiento de una persona que ha buscado incurrir en ese tipo de situaciones, intentó ingresar un celular al penal, esto ocurrió cuando recién asumió el cargo, motivo por el cual se sesionó para aplicar una sanción temporal.

