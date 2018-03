Mohnhaupt confirma ingreso a F3 Británica

Tras su primera experiencia en Europa y con un paso exitoso en México dentro de la Fórmula 4, la piloto poblana, Alexandra Mohnhaupt, fue confirmada como la nueva integrante del equipo Douglas MotorSport con miras a la temporada 2018 en la BRDC British Fórmula 3.

Fue por medio de su cuenta oficial en Twitter que la corredora de apenas 18 años de edad confirmó la noticia, lo que para ella es un objetivo más cumplido, luego de que en 2017 dio a conocer sus planes en el plano internacional, que gracias a su destreza detrás del volante, han comenzado de manera formal.

Recientemente en la fecha de la FIA NACAM Fórmula 4 disputada a mediados de febrero en Puebla, Alexandra escribió historia al convertirse en la primera mujer en subirse al podio en dicha categoría, proeza que consiguió en dos ocasiones, por lo que llegará al Viejo Continente con una buena carta de presentación.

En entrevista a medios londinenses tras su designación como integrante de la escudería, Mohnhaupt se dijo sumamente emocionada con la noticia, por lo que se encuentra más que impaciente para comenzar su aventura en el nuevo circuito, ello luego de probar por vez primera el bólido que habrá de pilotear.

“Estoy realmente emocionada por estar en la BRDC British Fórmula 3 con Douglas Motorsport. El auto es fantástico, he disfrutado enormemente la prueba de manejo, no puedo esperar para subirme al auto y unirme al resto del grupo en la parrilla de salida del Oulton Park”.

Así, Alexandra se convierte en la décima participante extranjera en el circuito británico, donde además de la mexicana, que es la primera mujer de dicha nacionalidad que consigue la hazaña, en la justa estarán presentes representantes de países como Canadá, China, Dinamarca, Alemania, India, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos y Venezuela.

