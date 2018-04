Menores expresan sus proyectos si hoy fueran gobernadores de Puebla

Puebla

Cinco estudiantes del Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (Cenhch), el más grande en su tipo a nivel nacional, expresaron sus propuestas y los cambios que harían si tuvieran la posibilidad de ser gobernadores de un estado como Puebla.





Una entidad más limpia, sin ríos contaminados, con más escuelas y sin pobreza, es el estado por el que lucharían los menores de cuarto y quinto grado si se convirtieran en este momento en mandatarios.





Gimena Aguilar





¿Qué acciones harías si te convirtieras en gobernador de Puebla?





“Yo si fuera gobernadora, en las barrancas pusiera un tubo para que todo el agua sucia se fuera por ahí, porque cuando yo paso por el río huele muy feo, y a mí eso no me gusta”.





¿Qué le pedirías al próximo gobernador de Puebla si lo tuvieras enfrente?





“Que hiciera un mundo más tranquilo, que no hubiera discriminación, que no tiraran basura, que no roben, y ya”.





¿Cómo te imaginas a Puebla en 30 años?





“Limpio, bonito, no discriminando, todos contentos y ya”.





Gael Galiote





¿Qué acciones harías si te convirtieras en gobernador de Puebla?





“Construirá más lugares para que los jóvenes puedan hacer sus pinturas urbanos, y así se alejen del vandalismo. La dos, sería poner más lugares con árboles, y no tirar basura en las calles”.





¿Qué le pedirías al próximo gobernador de Puebla si lo tuvieras enfrente?





“Que le dijera a las personas que no tiraran basura, porque nuestro mundo se nos va acabar”.





¿Cómo te imaginas a Puebla en 30 años?





“Si las personas siguen contaminado, la veo sin árboles, pero si la cuidan, tendremos árboles y podremos vivir por muchos años”.





José Luis Aguilar





¿Qué acciones harías si te convirtieras en gobernador de Puebla?





“Una de mis propuestas sería que los delincuentes no sólo los castigaran con multas, sino que los castigarán trabajando y no sé, pintando las banquetas, sin ganar un solo peso, para que valoren lo que a la gente le cuesta ganar el dinero. Y que trabajando ganen su comida. Además, hacer empresas que generen empleos y se termine poco a poco el desempleo y la pobreza. También poner escuelas en los municipios donde los niños no tienen, y trabajos para sus papás, para que paguen sus estudios, o si se puede, no cobrarles nada”.





¿Qué le pedirías al próximo gobernador de Puebla si lo tuvieras enfrente?





“Que pavimente las calles, y que las barrancas les ponga tubos, y las tape con tierra, y ponga áreas verdes, no sé qué ponga más parques, más escuelas en las comunidades donde no hay varias escuelas”.





¿Cómo te imaginas a Puebla en 30 años?





“Más limpia, con más empleo, con más áreas verdes y con menos pobreza”.





Dafne Mendoza





¿Qué acciones harías si te convirtieras en gobernador de Puebla?





“Pondría una materia del ahorro, para que los niños aprendan a ahorrar e invertir su dinero, y poco a poco terminar con la pobreza”.





¿Qué le pedirías al próximo gobernador de Puebla si lo tuvieras enfrente?





“Poner más escuelas, poner más trabajos, para que vayamos acabando la pobreza que hay en Puebla”.





¿Cómo te imaginas a Puebla en 30 años?





“Más limpia, con más trabajo, más escuelas, sin que gente que nos esté pidiendo dinero, con las calles bien, y apoyando a la gente”.





Ethan García Navarro





¿Qué acciones harías si te convirtieras en gobernador de Puebla?





“Implementaría una campaña de salud tanto para las personas de municipios que no tienen posibilidad de ir a un hospital; poner más escuelas en los municipios más pobres, tratar de hacer campañas de limpieza, por ejemplo, limpiar el Atoyac, proponer que es un trabajo de dos, del gobierno y de la ciudadanía. El gobierno pone la estructura, y la ciudadanía ayuda. Poner más en la limpieza en general, poner botes de basura, campaña de salud, y de animales, en este caso sería poner perreras de lujo, que los perros se sientan que es su hogar”.





¿Qué le pedirías al próximo gobernador de Puebla si lo tuvieras enfrente?





“Pediría que hiciera más campañas de salud”.





¿Cómo te imaginas a Puebla en 30 años?





“Una ciudad limpia, sin contaminación, todos trabajando en equipo, con el estado más limpio”.













ARP