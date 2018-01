Maestra inicia huelga de hambre para que la reubiquen

Tlaxcala

Con el inicio de una huelga de hambre, la maestra de primaria, Magdalena Piscil Baleón, se manifestó ante el Gobierno del estado para que sea reinstalada en su centro de trabajo, luego de que fue despedida desde el pasado 13 de julio del año 2014.

Con pancartas se presentó frente a Palacio de Gobierno de Tlaxcala y explicó que el área jurídica de la Secretaría de Educación Pública del Estado (SEPE) se ha negado a cumplir con su reincorporación, pese a que la demanda laboral que promovió ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) salió a su favor el 12 de abril de 2016.

“Tuve una incapacidad y me ausenté de mi centro de trabajo, ya que en el 2014 resulté agredida por un grupo de padres de familia inconformes de la escuela primaria 'Josefa Ortiz de Domínguez' de la localidad de San Lorenzo Tlacualoyan, perteneciente a Yauhquemehcan, me causaron lesiones en las cervicales, sin embargo, la incapacidad avalada por el ISSSTE no me fue tomada en cuenta”, detalló.

Con el argumento de confiar en las autoridades y sobre todo en el Gobierno del Estado de Marco Antonio Mena Rodríguez y de girar las indicaciones correspondientes del personal a su cargo, dijo que se mantendrá firme y sin ingerir alimentos hasta que nuevamente la integren a la plaza educativa.

Piscil Baleón, recordó que en abril de 2016 conciliación y arbitraje emitió un fallo a su favor pero hasta junio de 2017 se dio la primera instrucción de reinstalación, la cual no fue cumplida, como tampoco una segunda en agosto de ese año, mientras que la última del lunes 8 de enero de 2018, menos fue efectuada por el representante legal de la SEPE, Edgar Alejandro Martínez Rojas.

Lo anterior lo consideró una intransigencia tras 29 años como trabajadora del magisterio. Magdalena Piscil decidió iniciar una huelga, pues refirió que no es justo que por un tema burocrático se le quiera promover su jubilación antes de tiempo, por lo que ella quiere volver a su primaria o bien ser colocada en otro centro laboral.





AMV