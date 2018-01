Jugadores de Lobos BUAP conviven con niños de AMANC Puebla

Puebla

Los integrantes del cuerpo técnico y jugadores del primer equipo de Lobos BUAP convivieron con niños de la Asociación Mexicana de Ayuda a Niños con Cáncer A.C., Puebla (AMANC) tras finalizar el entrenamiento de este viernes, previo a su duelo ante Santos de la jornada 1 de la Liga MX.

Jorge Villalpando, Facundo Erpen y Luis Advíncula se vistieron de Reyes Magos, para festejar el día con los pequeños, quienes recibieron juguetes y partieron la Rosca de Reyes, pasando un momento agradable para todos.





Les dimos una sorpresa a los niños de @AMANCPuebla y partimos con ellos la tradicional rosca de reyes. 👑🐺 ¡Gracias por permitirnos ser parte de este momento!#UnLoboNuncaAúllaSolopic.twitter.com/OI1Ai0t1g7

— Lobos Buap Oficial (@LobosBuapMX) 5 de enero de 2018







Medina cumplirá 350 partidos como titular en Primera División.

Juan Carlos Medina está a un partido de cumplir 350 en el máximo circuito y expresó su satisfacción por llegar a la marca. “Es algo que le agradezco a Dios principalmente, me motiva mucho el cumplir esta cantidad de partidos, y me compromete a seguir trabajando fuerte y me ilusiona cumplir muchos partidos más”.

Aseveró que se siente satisfecho por la trayectoria que tiene en el balompié. “Mis objetivos han sido muy claros, tengo muchas ganas y deseos de seguir cumpliendo muchos partidos más y consiguiendo objetivos tanto grupales como individuales”.

Concluyó que el primer partido será fundamental para comenzar el camino hacia la permanencia. “Será difícil, todos sabemos que Santos es un rival muy complicado, una cancha difícil, pero creo que el equipo se ha preparado muy bien, tuvimos muy buen tiempo para estar preparando el torneo, hicimos una muy buena pretemporada, el grupo está motivado y muy ilusionado para empezar con el pie derecho el domingo”.





AMV