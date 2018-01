Jerónimo regresa a Puebla, toreará en Acrópolis

Puebla

Luego de cinco largos años de ausencia, el matador de toros poblano, Jerónimo, regresará a territorio angelopolitano para el festejo que el próximo sábado 17 de febrero en punto de las 20:00 horas se llevará a cabo en el Centro de Espectáculos Acrópolis, donde compartirá cartel con el triunfador de la feria 2017, Sergio Flores, así como con el rejoneador español, Andy Cartagena.

Corrida presentada por la empresa que albergará el festín, que contará con cuatro toros de la ganadería de José Julián Llaguno, en espera de confirmar la procedencia de los bureles para el torero a caballo, en lo que será el primer duelo taurino del año, previo a la temporada grande de feria.

Feliz por la invitación, que representará para él su debut en Acrópolis, Jerónimo se dijo más que motivado por regresar a la tierra que tanto le ha dado en su faceta como diestro, de ahí que tratará de brindarse al exigente público de casa, con la seguridad de que será una noche de triunfo para todos los presentes.

“El gusto de regresar a una corrida, es mi primera corrida en Acrópolis, es Puebla, tengo la ilusión, todavía no conozco la plaza, pero es una ilusión grandísima regresar a Puebla que me vio crecer taurinamente desde novillero, mi alternativa aquí, tengo varios años de no actuar aquí como matador, qué bonito, me da mucho gusto que en este cartel tan rematado, con Andy Cartagena y Sergio Flores, se dé la oportunidad, para mí va a ser un buen compromiso, muy bonito y de mucha importancia”, precisó.

Para dicha faena, los boletos ya se encuentran a la venta, con precios que van desde los 990 pesos en boxes, de 900 en primera fila y de 240 en general.

