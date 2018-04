Incrementan 32% en la Udlap docentes acreditados en el SNI

Puebla

A diez años de haber iniciado su gestión como rector de la Universidad de las Américas Puebla (Udlap), Luis Ernesto Derbez Bautista tomó posesión del cargo por un periodo más que irá del 2018 al 2023. Al recibir la investidura por los próximos cinco años afirmó que el objetivo será colocar a la institución como la mejor de América Latina.

Ernesto Derbez presentó un informe de los resultados obtenidos en el periodo de 2013 a 2018, en el que resaltó el incremento de la planta académica, con docentes que tienen posgrado; la acreditación de los programas educativos tanto a nivel nacional como internacional; mantener la infraestructura que permita acceder a tecnologías de última generación; y garantizar que los programas se sustenten en una metodología actualizada y personalizada.

“En los últimos diez años hemos logrado excelentes resultados con esta estrategia, hemos obtenido el reconocimiento de la sociedad y de empresas que desean respaldarnos, hemos incrementado el número de estudiantes que desean venir a nuestra universidad”, aseguró.

Además de resaltar el incremento de la planta académica, el rector dio cuenta de los programas de movilidad y actualización docente con lo que se incrementó hasta un 32 por ciento el número de profesores de tiempo completo acreditados en el Sistema Nacional de Investigación (SIN), aunado a que el 75 por ciento de los profesores cuenta con grado doctoral.

De igual forma, sostuvo que la Udlap cuenta con los más altos estándares de calidad académica, ya que por primera ocasión obtuvo su acreditación ante la Southern Association of Colleges and Schools, Commission on Colleges (Sacscoc). Asimismo, se reconocieron en su totalidad los programas de licenciatura susceptibles de acreditación por las instancias oficiales nacionales.

El rector resaltó que se invirtieron más de 400 millones de pesos para asegurar que la universidad cuete con laboratorios, bibliotecas y salones de clase con tecnología educativa de última generación, los 150 laboratorios y 121 salones con los que cuenta la universidad están adaptados para una efectiva impartición de clases.

Finalmente, dio cuenta de la permanencia de alumnos provenientes del área Puebla-Tlaxcala y de la zona sur-sureste del país, pero también del incremento de la matrícula de alumnos procedentes de la Ciudad de México y la región centro, con lo que la Udlap se convirtió en una de las opciones de educación superior más solicitadas por su calidad académica, vinculación empresarial, programas culturales y deportivos.

AMV