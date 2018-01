Idioma, principal “muro” del migrante mexicano

Puebla

El astronauta con raíces mexicanas y catedrático del decanato de Ingenierías de la UPAEP, José Hernández Moreno, aseguró que el principal problema al que se enfrentan los migrantes mexicanos en los Estados Unidos es el muro del idioma, que les impide conseguir un mejor empleo y salir de los sitios donde se encuentran viviendo y que muchas veces son focos de inseguridad.

“Las situaciones que enfrenta uno como migrante es el dominar el inglés, si no tienen el inglés es más difícil moverse allá, es más difícil conseguir un trabajo y conseguir un trabajo mejor pagado, entonces sigue viviendo en una pobreza que eso mismo los forza a estar en lugares que no son seguros, y entonces tienen sus niños, y sus niños en lugar de estudiar entran a la delincuencia, entonces en lugar de mejorar la situación se empeora. Eso es lo que yo he visto”, comentó.

En otro tema, dio a conocer que se encuentra trabajando en la citada institución en el desarrollo de drones para la medición atmosférica y gases del volcán Popocatépetl, lo que les permitirá prevenir una posible erupción.

Añadió que de igual forma realizan mediciones del domo y de la “boca” que recientemente le apareció al coloso, datos que le pueden servir al Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), organismo ante el que buscará presentar su proyecto para la realización de un monitoreo permanente tanto de esa montaña como del volcán de Colima, ya que son los dos más activos del país.

Resaltó que se requieren recursos para poder establecer un programa de larga duración del monitoreo y luego hacer comparativos de los datos que van obteniendo “y con las erupciones hacer unas análogas y ya entonces podemos establecer predicciones a futuro, pero se necesita desarrollar un programa de monitoreo, que ojalá Cenapred nos pase los fondos para poder realizar eso”.

Asimismo, mencionó que labora en el desarrollo de un satélite diseñado y construido por los estudiantes y profesores de la UPAEP.

Recordó que el lanzamiento del satélite va a ser cubierto por la NASA y éste va a llegar a la Estación Espacial Internacional y que en este proyecto se encuentran participando estudiantes y profesores de diferentes licenciaturas y programas de posgrado.

Agregó que tienen contemplado que en unos dos años puedan concretar el lanzamiento del satélite.

Finalmente, dijo que ya tiene un poco más de tres años trabajando en la UPAEP como profesor visitante y que ninguna otra institución se le ha acercado para contar con sus servicios.





