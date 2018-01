Hallan a mujer golpeada e inconsciente en Los Héroes Puebla

Puebla

Una jovencita con un golpe en la cabeza e inconsciente fue encontrada por vecinos de la colonia Los Héroes Puebla, por lo que solicitaron el servicio de las unidades de emergencia.

Se trató de una mujer de 17 años de edad que llegó por la mañana a la colonia desde su casa en Granjas de San Isidro para trabajar en un puesto de memelas como a diario.

Cuando arribaron los policías, la joven comentó no recordar qué ocurrió aunque sangraba de la parte de la nuca, mientras tanto, los vecinos la cubrieron con un cobertor en espera de la llegada de la ambulancia.

Tras el arribo de los paramédicos, se confirmó que tenía una herida de aproximadamente 2 centímetros y pidieron que fuera llevada en un vehículo particular para que fuera suturada la herida pero no la trasladaron. Debido al golpe perdió la memoria y no recuerda si alguien la golpeó o cayó accidentalmente.

AMV