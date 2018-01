Gali Fayad, al margen del proceso electoral

Puebla

Antonio Gali Fayad, gobernador del estado de Puebla, aseguró que se mantendrá al margen del proceso electoral 2018, al igual que sus secretarios de gabinete, toda vez que reiteró su compromiso de promover la gobernabilidad y la unidad de los poblanos.

"No habrá descanso para mí gobierno, estaremos trabajando para cumplir con los siete compromisos restantes, hacer crecer la confianza de los poblanos", dijo al exhortar a los partidos políticos de promover la tolerancia, y fomentar cimientos sólidos que fortalezcan la democracia, el debate político y no el deterioro de la sociedad, "hay que echar raíces no alas".

Gali Fayad levantó la voz al término de su informe, e insistió que su trabajo es mantener la identidad de Puebla, y de poner al centro a los ciudadanos, "por amor a Puebla, porque Puebla Sigue en plena transformación, Puebla sigue de pie, y avanza con dignidad".





AMV