Académicos cuestionan falta de capacitación en el Sistema de Justicia Penal

Puebla

La capacitación es la principal área de oportunidad del Sistema de Justicia Penal, puesto que será el cimiento para la transformación de los procedimientos que deberán consolidarse en un periodo de 15 a 20 años, señaló Luis Ochoa Bilbao, director de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UAP.



Al presentar la oferta de diplomados de profesionalización de operadores y comunicadores del Sistema de Justicia Penal, el académico manifestó que no se ha sabido comunicar a la sociedad en qué consiste este nuevo esquema para mejorar la percepción que las personas tienen de estos procesos.



En tanto, Rosario Novoa Peniche de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, Anuies, es necesario que se analice la tipificación de los delitos considerados graves y no graves, a fin de determinar si requieren o no, prisión preventiva u otras medidas cautelares.



Los diplomados anunciados por la UAP comenzarán el próximo 27 de abril en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, serán cuatro diferentes: El fiscal en el Sistema de Justicia Penal; el defensor en el Sistema de Justicia Penal; el asesor jurídico de Víctoimas en el Sistema de Justicia Penal; y el de actualización para facilitadores de mecanismos alternativos de solución de controversias.





ARP