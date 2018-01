Desarrollo económico mayor al 2%, estima académico del Itesm

Puebla

Para este año, la expectativa de crecimiento para México andará en 1.9 y 2.2 por ciento, y para Puebla por arriba de la media nacional, señaló el profesor de economía de la escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del ITESM, campus Puebla, Fernando Vera Sánchez, quien desestimó que puedan influir de forma negativa las próximas elecciones y la negociación del Tratado de Libre Comercio, por lo que rechazó tajante que pueda registrarse una crisis, tal y como ocurrió en pasados cambios de sexenio.

“Esto digamos es lo que los analistas están acordando. Es muy difícil definir un panorama, apenas estamos en el primer mes del año, pero, bueno, las condiciones que se ven es, por un lado, un efecto positivo que puede ser la Reforma Fiscal en los Estados Unidos y me atrevería decir que no hay por lo menos este año las condiciones para cerrar el Tratado de Libre Comercio, aunque no se sabe exactamente cuándo se termina la renegociación, pero por otro lado hay un efecto, que no quisiera llamarlo negativo, pero no tan bueno, que implica las elecciones, que va a generar un problema porque tal vez no vamos a estar seguros de cuál va a ser el nuevo rumbo, hasta por ahí del mes de octubre o septiembre de este mismo año y mientras genera mucha incertidumbre, porque no sabemos qué va a pasar en este mismo periodo”, comentó.

El especialista confió en que el tratado se pueda renegociar en muy buenos términos, tanto para México como para Estados Unidos, y también Canadá, pero aclaró que realmente quien tiene mayor poder para renegociar es el país de las barras y las estrellas, porque sigue siendo una economía mucho más fuerte, más demandante y con más capacidad de ofrecer ciertos términos.

“Espero que tengamos un efecto positivo, más o menos una tasa de crecimiento por arriba del dos por ciento para este año. Las elecciones no me atrevería a decir que nos van a reducir, pero por lo menos nos va a permitir crecer, en lugar de acelerar la tasa de economía la va a estabilizar, esto es muy distinto a decir que vamos a caer, como tener una crisis, espero que por lo menos a partir del segundo semestre ya tengamos un escenario mucho más estable para ver si podemos superar esa tasa o nos vamos a quedar por debajo de la tasa de crecimiento de la economía de este año”, abundó.





AMV