Confirma "Ojitos" Meza arribo de Vikonis a La Franja

Puebla

Buenas noticias al interior del campamento del Puebla de La Franja, que en voz de su estratega, Enrique "El Ojitos" Meza, confirmó que será este jueves cuando el arquero uruguayo, Nicolás Vikonis, reporte al campamento blanquiazul, lo que de ninguna manera quiere decir que Moisés Muñoz irá a la banca, al menos no de forma inmediata.

"Hasta donde sé, (Vikonis) llega mañana, pero esa es la información que tengo; sería preferible que ustedes hablaran con Ángel (Sosa), con alguien que sepa más que yo, hasta donde sé, está aquí mañana. (Moisés) Sí se equivocó, y se equivocó también en el pasado, pero es un gran arquero, entonces el hecho de que traigamos otro arquero no quiere decir que lo va a quitar, quiere decir que van a disputarse con lealtad un puesto que tiene un grado alto de riesgo".

En su tradicional conferencia de prensa semanal, Meza Enríquez precisó que existe también interés por adquirir los servicios del zaguero carioca, Matheus Ribeiro, ya que la negociación va muy adelantada, al tiempo que informó que los pases internacionales de Alejandro Chumacero y Anderson Santamaría ya están en las oficinas de la organización, en espera aún del trámite del colombiano Omar Fernández.

"Sí, pero no puedo darles datos tan exactos, porque ellos vienen recién, terminaron sus campeonatos, la situación está muy adelantada como para que (Ribeiro) venga. Creo que ya está todo hecho (con Santamaría y Chumacero), creo que la documentación de Omar todavía no llega a la Federación, pero ya está todo hecho, solamente que no nos lo han dado de alta todavía", apuntó.





AMV