Celebra la ciudad 487 años con restauración al 50% tras los sismos

En el marco del 478 aniversario de la ciudad, el Centro Histórico, Patrimonio Cultural de la Humanidad, resiente aún los estragos de los sismos de septiembre que dañaron 64 templos religiosos y 121 casonas, lo cual obligó a modificar las rutas del transporte público. Además, el proyecto para reordenar el ambulantaje no ha dado los resultados proyectados, de acuerdo con regidores del ayuntamiento.





Sin embargo, la ciudad reporta mejoras en la regulación de los espacios públicos, lo que incluye control sobre el desarrollo de la mancha urbana y cuidado de las áreas verdes, así como una vigilancia más eficiente de las descargas contaminantes. Además, se implementó un horario restrictivo de la venta de alcohol.





En 2017, el ayuntamiento implementó una regulación que permite la instalación de 350 puestos sobre la avenida 14 Oriente-Poniente, con el objetivo de reubicar a los vendedores ambulantes del primer cuadro de la ciudad. Sin embargo, Juan Pablo Kuri, quien fuera regidor presidente de la Comisión de Desarrollo Económico, subrayó que el proyecto debe ser reconsiderado.





El entonces funcionario señaló que el porcentaje más alto de ocupación del corredor comercial asciende a 50 por ciento; además, las organizaciones de vendedores ambulantes volvieron a ocupar espacios.





Por otra parte, tras los sismos de septiembre de 2017, 64 templos presentaron daños y el reporte más reciente de la Gerencia del Centro Histórico señala que, en promedio, se cuenta con un avance del 50 por ciento en las reparaciones, ya que los trabajos se retrasaron por varios meses, declaró el entonces titular del organismo, Sergio Vergara Verdejo.





En el caso de las 121 casonas del Centro Histórico que resultaron con daños, y de las que se debió evacuar a aproximadamente 40 familias, la restauración corre a cargo de los propietarios y en algunos casos estos no comenzaron los trabajos, por lo que según el ahora ex funcionario, no existe un plazo para que sean rehabilitadas.





Por otra parte, se incorporó al Código Reglamentario Municipal una disposición que impide la regularización de predios ocupados de forma ilegal, pues deriva en que los espacios crezcan de forma desordenada y sin servicios.









ARP