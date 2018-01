Buscan ubicar rastros clandestinos en Tehuacán

Puebla

El Organismo Operador del Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Tehuacán (OOSAPAT), hará monitoreo en las redes sanitarias para la ubicación de mataderos clandestinos que no tienen un control con el manejo de sus residuos y al mismo tiempo apoyar peticiones hechas por tablajeros, informó el titular Mario Andrades Ortiz.

El objetivo es evitar que esos sitios continúen laborando en la clandestinidad, porque además de tener un manejo dudoso de la carne, que posteriormente comercializan en establecimientos, vierten los desechos a las redes sanitarias causando obstrucciones y focos de infección que repercuten en usuarios de la zona.

Es al llegar a destapar las redes sanitarias con maquinaria especializada cuando se dan cuenta de las afectaciones que hay por no disponer adecuadamente de los desechos orgánicos, al llegar a revisar los lugares donde presuntamente operan los rastros clandestinos no hay personas viviendo, motivo por el cual no han aplicado sanciones.

Las multas que pueden recibir las personas van de los 3 mil a los 900 mil pesos, de acuerdo a las afectaciones que se tengan, dijo el director del OOSAPAT.

AMV