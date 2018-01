Analizan predio para construir teatro municipal de Tehuacán

Puebla

Será en los próximos días cuando el ayuntamiento de Tehuacán defina si se construirá en la Huizachera la obra del teatro municipal o se busca otro lugar, para no entrar en confrontaciones con las personas que reclaman el uso del lienzo charro, declaró el síndico municipal Miguel Ángel Romero Calderón.

Se necesita de un pequeño espacio para hacer el teatro de la ciudad y en este caso, aseguró que no están afectando el área de preparación que tienen los jinetes y caballos, como se expresó en días pasados, lo que han buscado es que exista un respeto hacia el deporte que practican, aunque no descartan que hay un abandono de las instalaciones.

El proyecto inicial que tenían, les permitía el paso de unos 5 metros para la entrada de camiones a la zona donde tienen las caballerizas, sin embargo eso no fue suficiente para los integrantes de la Asociación de Charros, con quienes se negoció dejar la distancia de separación de ambas zonas en 20 metros.

A pesar de haber la disposición de negociar, han exigido la construcción de algunas áreas especiales que no le correspondería a la comuna hacerlas y que ellos durante los más de 50 años que estuvieron al frente de ese espacio no las realizaron.

Comentó Romero Calderón que no están contra la charrería, no los están afectando, solo pretenden ocupar un espacio que no tiene utilidad.

Recordó que las calles cercanas a ese inmueble estaban en abandono y los presidentes municipales que estuvieron antes no invirtieron en la mejora de la infraestructura del lugar.

Más adelante mencionó que será el ayuntamiento quien determine si la obra se efectuará en ese sitio, porque a la sindicatura solo le preguntan cuáles y cuántos terrenos hay disponibles para una obra de cierto tipo, son otras áreas las que determinan la viabilidad de los inmuebles.

ARP