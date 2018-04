Analiza INE realizar dos debates entre candidatos

Puebla

El consejero presidente de la junta local del Instituto Nacional Electoral (INE), Marcos Rodríguez del Castillo, afirmó que el próximo lunes se someterá a consulta de los integrantes de este órgano una propuesta, para que se realicen dos debates entre los candidatos al Senado.

En entrevista, Rodríguez del Castillo precisó que el Instituto Nacional Electoral no dispone de recursos económicos, para organizarlos por lo que buscaría el apoyo de algunas instituciones académicas, para la realización y que bastaría con que dos de los candidatos aceptarán participar, para que se lleve a cabo, de acuerdo con la propuesta que se someterá a la consideración de los consejeros.

De esta forma, destacó que se atiende la solicitud que los candidatos a esa posición del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Alejandro Armenta y Nancy de la Sierra, presentaron para que se realicen debates entre los candidatos al Senado, aunque advirtió que se trata de una propuesta sujeta a la aprobación de los consejeros.

“Recibimos la solicitud por parte de los candidatos al Senado del partido Movimiento Regeneración Nacional para llevar a cabo un debate, atentos a esta solicitud y con el ánimo de que la ciudadanía conozca las principales propuestas de quienes aspiran a representarlos en la Cámara de senadores, se va a plantear en la sesión ordinaria del próximo lunes la aprobación de un acuerdo para llevar a cabo los debates”, comentó Marcos Rodríguez del Castillo.

“Esto estará sujeto a la aprobación de los representantes de los partidos políticos, nosotros llevaremos a cabo la propuesta, solicitaremos el apoyo de diversas instituciones de educación superior y haremos el planteamiento ante los candidatos para obtener el consenso de todos”, añadió el consejero.

Asimismo, precisó que en la ley en la materia vigente no se establece la obligatoriedad de la realización de debates entre candidatos al Senado, por lo que de no conseguir la aprobación o un acuerdo, no se realizará el mismo.