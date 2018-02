Tom Hardy cumple apuesta de DiCaprio y se tatúa

Los Ángeles

El actor británico Tom Hardy cumplió por fin su palabra y se realizó un tatuaje tras perder una apuesta con el astro de Hollywood Leonardo DiCaprio en 2016.

TE RECOMENDAMOS: Leonardo DiCaprio llevará la vida de Da Vinci al cine

En el brazo derecho de Hardy, de 40 años, puede leerse ahora "Leo Knows All" (Leo sabe todo). Bajo el hashtag #leoknowsall, se puede ver la imagen en Instagram. Un fan californiano se realizó hace poco una selfie con Hardy en la que se ve claramente el tatuaje recién hecho.

La apuesta perdida la explicó Hardy en 2016 en una entrevista con Esquire. Antes de la entrega de los Oscar ese año, apostó con el coprotagonista de The Revenant Di Caprio que él mismo no recibiría ninguna nominación como actor secundario.

El protagonista Di Caprio, en cambio, dijo lo contrario y tuvo razón. Ambos fueron nominados. DiCaprio consiguió finalmente su primer Oscar, mientras que Hardy perdió ante Mark Rylance (Bridge of Spies).

La apuesta indicaba que el perdedor se tatuaría lo que indicara el ganador. DiCaprio propueso entonces "Leo Knows All", dijo Hardy. El actor británico, sin embargo, se tomó algo de tiempo en concretarlo. Hace un año dijo a la revista Vanity Fair que aún no tenía planes concretos.









ES