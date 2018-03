Cinco datos que debes saber sobre 'Three Billboards Outside'

Ciudad de México

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (Tres anuncios por un crimen), película dirigida por Martin McDonagh y protagonizada por Frances McDormand, es una de las más fuertes contendientes en la carrera por el Oscar a Mejor Película.

A pesar de que fue filmada previo a la ola de acusaciones contra Harvey Weinstein, una fuerte controversia entre la crítica de Estados Unidos podría afectarla entre los votantes de la Academia.

TE RECOMENDAMOS: ¿Dónde y cómo ver los Premios Oscar?

De cara a la entrega número 90 de los Oscar, que se celebrará este domingo, te compartimos cinco datos sobre la película:





1. Trama

Con humor negro, la cinta presenta personajes y temas complicados: Mildred Hayes, una madre interpretada por Frances McDormand, busca justicia o venganza tras la violación y asesinato de su hija.

Luego de meses sin encontrar un culpable en el caso del asesinato de su hija, Mildred comete un acto intrépido cuando pinta tres señalizaciones que conducen hasta su pueblo, con un mensaje controversial dirigido a William Willoughby, el venerado jefe de policía del lugar.

TE RECOMENDAMOS: Las películas con más premios Oscar en la historia

Cuando el segundo abordo de la policía, el oficial Dixon (Sam Rockwell), un agente racista y homofóbico, la batalla entre Mildred y el cuerpo policial de Ebbing se agrava.







2. Cinta emblema contra la violencia a la mujer

La película tuvo un éxito inicial entre la crítica y el público en septiembre en el Festival de Cine de Venecia y en octubre en el de Toronto, donde ganó el premio de la audiencia y fue elogiada como una de las mejores cintas del año.

Cuando llegó a los cines comerciales en noviembre, un mes después de que el New York Times y The New Yorker escribieran por primera vez sobre las agresiones sexuales cometidas por Harvey Weinstein, también se convirtió en una cinta emblemática de la furia en la era post Weinstein que se filtraba entre la sociedad.

TE RECOMENDAMOS: Reseña: Three Billboards Outside

"Es una película que captura la atención, un vigorizante trago de wiski que se toma cuando uno quiere pelear, un llanto catártico contra el espíritu de la cultura de violación y violencia cometida por el estado", escribió la crítica Katie Walsh.





3. Controversia

Para mediados de diciembre comenzó a sonar un discurso diferente al que consideraba a la película como un emblema: la crítica apunta a que el filme redime problemáticamente al personaje racista interpretado por Sam Rockwell.

Ira Madison III, quien escribe para el Daily Beast, dijo que era "insensible" y "completamente ofensiva".

"Atrae al tipo de público al que le gusta reconocer historias simplistas de racismo como Crash, en las que los blancos aprenden a ser buenos entre ellos a expensas de los negros", escribió Madison.

TE RECOMENDAMOS: Las actrices ganadoras del Oscar en los últimos 20 años

Luego que la cinta ganó el Globo de Oro en enero, Wesley Morris escribió en el New York Times que es "como un conjunto de postales de un marciano atraído a Estados Unidos por los boletines de las noticas de la TV por cable y por rumores de lo fácil que resulta halagarnos y provocarnos". Morris se preguntaba si la película realmente tiene algo que decir sobre Estados Unidos.





4. ¿Qué opina el director sobre la polémica?

El cineasta Martin McDonagh ha estado en desacuerdo con algunos fundamentos de las críticas. "Creo que parte de esto surge de la idea de que el personaje de Sam es redimido al final... Yo no creo que lo sea", dijo McDonagh en un podcast con Kristopher Tapley de Variety en enero.

El coproductor de el filme, Graham Broadbent, incluso sugirió que hay "un grado de éxito" en el hecho de que la película desató reacciones pasionales, buenas y malas. A diferencia de La La Land, Three Billboardsfue hecha para agitar.

TE RECOMENDAMOS: Los actores ganadores del Oscar en los últimos 20 años

A un par de días de que se entreguen los Oscar, aún no está claro si las críticas afectaron a los votantes de la Academia de manera significativa.





5. Inspira protestas

La película incluso ha inspirado algunas protestas en forma de anuncios que han aparecido en semanas recientes en muchos lugares, de Florida a Los Ángeles. Los letreros no protestan contra la película, sino que usan su atractiva iconografía para protestar por distintos temas, desde el control de armas hasta el abuso sexual en Hollywood.

TE RECOMENDAMOS: ¿Por qué activistas de Time's Up no irán de negro a los Oscar?

"Todo el mundo debería sentir todo lo que están sintiendo y debería expresarlo. ¡Eso es un debate!", dijo la actriz de Three Billboards Abbie Cornish. "Sin eso, ¿qué nos queda?".





Activists troll Rubio with "three billboards outside Miami" to demand he act on gun control https://t.co/5haZmqobHlpic.twitter.com/S4ANuSAQJy — The Hill (@thehill) 16 de febrero de 2018





MÁS DEL TEMA

>Call Me by Your Name: ¿habrá secuela?

>Dunkirk: Lo difícil de verla como la planeó el director

>Lady Bird: Cinco datos que debes conoce

>The Post: Te compartimos cinco curiosidades que no te puedes perder

>I, Tonya: Cinco claves para conocer más sobre la película

>Lo que debes saber de 'La forma del agua'





ehh