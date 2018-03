Los 10 mejores shows musicales en el Oscar

Ciudad de México

Con la gala del Oscar, la Academia de Cine de Estados Unidos reconoce a lo mejor del séptimo arte, pero la ceremonia se llena también con las voces de grandes intérpretes, cuyas presentaciones hacen de la velada un momento para recordar.

Te compartimos los shows musicales más recordados en la historia de los Premios Oscar.





Michael Jackson

En 1973 fue cuando el rey del pop fue ovacionado por su participación con el tema "Ben" que se desprendió de la cinta homónima del director Phil Karlson, convirtiendo su participación como una de las más recordadas del Oscar.





Madonna

El glamour de la Reina del Pop se hizo presente en 1991 cuando interpretó el tema "Sooner or Later" de la cinta 'Dick Tracy' del director Warren Beatty.





Bruce Springsteen

El cantante interpretó en 1994 la canción "Streets of Philadelphia" que ganó el premio a Mejor Canción Original por la cinta 'Philadelphia' que estelarizaron Tom Hanks y Denzel Washington.





Mariah Carey y Whitney Houston

Uno de los momentos más recordados fue cuando las cantantes interpretaron "When you believe", tema escrito y compuesto por Stephen Schwartz para la película animada 'El príncipe de Egipto'. La canción ganó el Oscar a la mejor canción original en 1998.





Celine Dion

La cantante llevó el momento romántico a la ceremonia de 1999 al interpretar el tema "My Heart Will Go On" de la cinta 'Titanic', ganador en la categoría Mejor Canción Original.





DreamGirls

En 2007, las chicas soñadoras Beyoncé, Jennifer Hudson y Anika llevaron los temas del musical al Teatro Dolby. La cinta se llevó los premios Oscar en las categorías Mejor Actriz de Reparto para Jennifer Hudson y Mejor Mezcla de Sonido.





Beyoncé y Hugh Jackman

En 2009, el actor australiano y conductor de la ceremonia y la cantante rindieron homenaje a los musicales: 'Grease', 'Mamma Mia!' y 'Moulin Rouge'. El momento musical tuvo las participaciones especiales de Zac Efron, Vanessa Hudgens, Amanda Seyfried y Dominic Cooper.





Adele

La imponente voz de Adele llegó al Teatro Dolby para interpretar el tema "Skyfall", ganador como mejor tema original que se incluyó en la cinta 'James Bond' en 2013.





Sam Smith

El británico, que esa noche se llevaría el Oscar a la Mejor Canción Original por su tema "Writing's On the Wall" para la película "Specte", ofreció una presentación que conmovió a todo el auditorio.









Lady Gaga

La cantante volverá a repetir con su participación en la ceremonia, el año pasado realizó un homenaje a la cinta 'La novicia rebelde' con motivo de su aniversario 50 en el 2015.









