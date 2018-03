Cinco datos de 'Recuérdame', la canción de ‘Coco’

La película Coco compite en la edición número 90 de los premios Oscar en las categorías Mejor Película Animada y Mejor Canción por Remember Me, tema que ha conquistado al mundo y, a pesar de no ser favorita para ganarse una estatuilla, te decimos por qué debes de tener este tema en tu playlist.

>>>¿Contra qué otras canciones compite?

Recuérdame (Remember Me), la canción que Miguel Rivera, el protagonista de la película de Disney, le canta a su bisabuela Coco, compite contra Mighty River (Mudboud), Mystery Love (Call me by your name), Stand Up for Something (Marshall) y This is Me (The Greatest Showman).

>>> ¿Quiénes la escribieron?

El tema fue escrito por Kristen Anderson Lopez y Robert Lopez, la dupla ganadora de un premio Oscar por Frozen: Una aventura congelada, de Walt Disney Animation Studios, estrenada en 2013.

>>>Versión mexicana

Para la versión de Coco en América Latina, se decidió que el cantante mexicano Carlos Rivera interpretara la melodía, misma que se acompañó con música de mariachi.

"Como mexicano, el hecho de formar parte de la primera película de Disney Pixar inspirada en nuestra cultura y tradiciones, me llena de ilusión, emoción y alegría", dijo Rivera.

>>>Natalia Lafourcade también participa

Tras el éxito de Coco, Disney lanzó la versión en inglés de Recuérdame con Miguel y Natalia Lafourcade.

En el video, que tiene escenografía que recuerda la magia de la cinta animada, el cantante Miguel inicia cantando Remember Me en inglés, mientras que Lafourcade pone el sello mexicano e interpreta en español.

>>>Fenómeno viral

Alex, un niño de tan sólo 4 años, también logró tocar el corazón de varias personas al momento de cantarle el tema de la cinta de Pixar a su hermanita que falleció.

En un video publicado por el papá del pequeño, Alex aparece con una guitarra blanca, interpretando la canción frente a un pequeño altar en memoria de Ava, quien falleció en mayo del año pasado.

"Mi hijo cantando Recuérdame de la película Coco a su hermanita, Ava, a quien perdimos el pasado mayo. Tiene sólo 4 años de edad y lo entiende. N siquiera sabía que estaba grabando. ¡Sólo quería cantar a ella para su 1er cumpleaños!", se lee en la publicación de Twitter, que alcanzó más de 150 likes y 59 mil retuits.

My son singing "Remember Me" from the movie "Coco" to his baby sister, Ava, who we lost this past May.



He's only 4 years old and he understands. He didn't even know he was being recorded. He just wanted to sing to her for her 1st birthday!



Happy Birthday mamas, we miss you!💕 pic.twitter.com/EoVLjju0bJ