El color de México llega a los Oscar con 'Recuérdame' de 'Coco'

Ciudad de México

Coloridas calaveras y un ballet folklórico vestido con el traje típico de Jalisco fueron el fondo para que Gael García, Natalia Lafourcade y Miguel Jontel Pimentel interpretaran 'Recuérdame', el tema principal de 'Coco', que minutos después recibió el Oscar como Mejor Cinta Animada.

El tema fue compuesto por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, la dupla detrás de la canción ganadora de un Oscar 'Libre soy' de Frozen: Una Aventura Congelada.

Acompañado sólo por un músico que tocó una guitarra igual a la de Ernesto de la Cruz, antagonista de 'Coco', Gael García cantó en inglés las primeras estrofas de la canción, para que luego se abriera el telón y descubrir todos los colores de México.

Atrás del telón: una colorida iglesia, luces, calaveras, guitarras, bailarines vestidos con el traje típico de Jalisco y Natalia Lafourcade vestida de rojo con flores en la cabeza.

Miguel cantó en inglés, la mexicana en español y al final... fuegos artificiales y pétalos de Cempasúchitl cayendo del techo del Dolby Theatre.





Minutos antes de salir al escenario Natalia compartió a través de Twitter un video en el que dedicó su actuación a México.

"Le dedico este momento con todo mi amor a MÉXICO y a toda mi gente querida. #Coco #90oscars #Gracias", escribió la cantante.

En el video se puede observar a Natalia mientras es maquillada para salir al escenario. Visiblemente emocionada dijo: "Amigos de mis redes sociales no he visto nada de lo que está pasando en las redes sociales porque me voy a poner muy nerviosa, tampoco he posteado nada porque sino no me concentro en lo que estoy haciendo; sólo quiero decirles que en unos minutos salgo al escenario con Miguel y con Gael García y con un grupo de chicos hermosos que prepararon este performance para los Oscares. No se lo pierdan. Los quiero mucho, gracias por estar ahí mandándome mensajes hermosos que mañana voy a ver. Los quiero".





Carlos Rivera, quien también participó en el soundtrack del filme, reconoció el talento de la cantante a través de su cuenta de Twitter.

DAPR