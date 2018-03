Ponen “sabor” mexicano a la fiesta del Oscar

México

Todo está listo para que el Teatro Dolby reciba esta noche la gran fiesta del cine, el Oscar decidió este año dar un espaldarazo al talento mexicano al incluir a Guillermo del Toro y su filme La forma del agua en 13 de las categorías principales del premio, a Gael García y Natalia Lafourcade, que cantarán “Remember Me”, así como a Eugenio Derbez y Eiza González, que serán presentadores, al igual que Salma Hayek.

La Academy of Motion Picture Arts and Sciences (Ampas) no se quedó atrás y tras las distinciones recibidas para La forma del agua, como el León de Oro de la Mostra de Venecia, el Globo de Oro y el Bafta a Mejor Director para Del Toro, y el Critics’ Choice Movie Award a la Mejor Película, entre muchos más, la cinta parte como favorita para arrasar en la edición 90 del Oscar.

La forma del agua está nominada en las categorías de Mejor Película, Dirección (Guillermo del Toro), Actriz (Sally Hawkins), Actor de Reparto (Richard Jenkins), Actriz de Reparto (Octavia Spencer), Diseño de Vestuario, Fotografía, Montaje, Banda Sonora Original, Diseño de Producción, Edición de Sonido, Mezcla de Sonido y Guion Original.

“Constantemente me inspiran las pinturas y los objetos que me rodean o los libros que he leído o leo todos los días. Es divertido. Creo que, para crear películas, no solo debes inspirarte en (la trama de) éstas. Es importante enriquecer tu lenguaje de narración con todos los medios que resuenan contigo.

“Puede ser un cuento de hadas, un libro clásico, un videojuego o una pintura en un museo, no hace ninguna diferencia, siempre que estimule tu impulso narrativo”, dijo Del Toro, sobre su proceso creativo en La forma del agua y en toda su filmografía, vía electrónica a ¡hey! hace unos días.

Al jalisciense, lo acompañarán también Natalia Lafourcade y Gael García Bernal, quienes serán los encargados de interpretar en directo “Remember Me”, autoría de Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, que está nominada como Mejor Canción Original.

Para su cita, la cantante que recientemente se presentó en Europa, usará un diseño de la firma Yakampot: “Para mi carrera es importante por la proyección internacional que puede dar trabajar en un proyecto con credibilidad, he sido muy afortunada desde el principio.

“Me ha dado la oportunidad de trabajar para PIXAR, que desde niña me ha ilusionado, no tenía idea de hasta dónde llegaría”, expresó Lafourcade a través de un email.

En 2017, Gael García fue el encargado de anunciar el Oscar a Mejor Película de Animación, cuando lanzó un vehemente discurso en el que se pronunció contra el muro fronterizo, hoy serán Eugenio Derbez y Eiza González los encargados de presentar una de las nominaciones; está por descubrirse cuál. Ambos han logrado a pasos agigantados hacerse un lugar en Hollywood.

CLAVES

OTRAS EXPERIENCIAS

Alejandro G. Iñárritu, Alfonso Cuarón y Emmanuel El Chivo Lubezki han sido los protagonistas de las últimas tres galas del premio Oscar.

Salma Hayek (2006), Cuarón (2015), Guillermo del Toro (2016 y 2017) y Demián Bichir han sido los encargados de anunciar a los nominados.

EL ABUSO SEXUAL

La ceremonia también será un reflejo del avance que se ha tenido ante el abuso sexual en Hollywood, y muestra de ello es la presentación del premio a Mejor Actriz, que ahora lo entregarán Jennifer Lawrence y Jodie Foster, en lugar de Casey Affleck, Mejor Actor del año pasado.

Esto debido a que el actor se metió en medio del escándalo que Hollywood ha vivido en los últimos meses por casos de agresión y abuso sexual a mujeres en el mundo del espectáculo.

A diferencia de algunas de las premiaciones que han precedido al Oscar, para esta noche no se convocó a asistir con algún color especial; sin embargo, si se esperan discursos alusivos.

La 90 edición del Oscar se celebrará en Los Ángeles con el comediante Jimmy Kimmel como maestro de ceremonias.

Con información de EFE y Redacción.