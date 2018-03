Así se paseaba el hombre que intentó robar el Oscar de Frances McDormand.

Terry Bryant, el hombre de 47 años que intentó robar el Oscar de Frances McDormand, se paseaba con la estatuilla en la mano en la Governor's Ball, la fiesta oficial de la Academia de Hollywood.

Así lo revela un video publicado por AP en el que se ve al sujeto caminar con una amplia sonrisa, mientras en la mano sostiene el Oscar con que McDormand había sido reconocida como Mejor Actriz.

VIDEO: Footage shot by @AP appears to show man who authorities say stole Frances McDormand’s Oscar. https://t.co/xL5NgEAc5K