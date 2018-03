'Una mujer fantástica' gana Mejor Película Extranjera en los Oscar 2018

Hollywood

Una mujer fantástica, del chileno Sebastián Lelio y protagonizada por la actriz transgénero Daniela Vega, se llevó el Oscar como Mejor Película Extranjera.

Lelio agradece a la "inspiración para esta película, Daniela Vega".



La cinta, que cuenta la lucha de una mujer transgénero por defender su dignidad ante la exclusión que sufre en la conservadora sociedad chilena, se impuso a The Insult, de Líbano; Loveless, de Rusia; The Square, de Suecia; y On Body and Soul, de Hungría.

"Quiero agradecer al elenco de la película, especialmente al brillante actor Francisco (Reyes) y a la inspiración para esta película, Daniela Vega", dijo Lelio al recibir el premio.

Reyes interpreta a Orlando, la pareja 20 años mayor de Marina, el personaje de Vega.

"¡Mis mayores felicitaciones a @slelio, @danivega, @tengochicle y todo el equipo de #UnaMujerFantástica! ", tuiteó la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, al celebrar el galardón.

El filme, en el que según la crítica Vega interpretó magistralmente a Marina, una joven en duelo y víctima de los prejuicios, era uno de los favoritos a ganar la estatuilla.

Una mujer fantástica le dio la segunda estatuilla al cine de Chile, tras el galardón de 2016 para el corto animado Historia de un Oso.

Tres años antes, el chileno Claudio Miranda se había alzado con el Oscar a mejor fotografía por La vida de Pi.