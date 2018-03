A Miranda Priestly 'no le gustó' el vestido de Nicole Kidman

Miranda Priestly no habría aprobado el vestido que Nicole Kidman lució anoche en la alfombra roja de los Oscar.

La actriz de 50 años llegó a los premios de la Academia con un vestido Armani azul eléctrico que incluía un gran escote en forma de corazón, una abertura en la parte delantera y un enorme rosetón en la cintura.

El atuendo le valió figurar en varias listas de lospeores vestidos de la noche, algo con lo que sin duda la editora en jefe de Runway estaría de acuerdo.

Recordemos que en la película de 2006, Miranda Priestly —interpretada por Meryl Streep— debía supervisar los diseños creados por James Holt (Daniel Sunjata), antes de que fueran presentados como parte de su colección.

En la trama, Holt le mostró a Miranda un vestido rojo largo strapless, que también incluía un rosetón en la parte delantera, como el que lució Nicole Kidman.

Sin embargo, gracias a Nigel, el director de arte de Runway al que dio vida Stanley Tucci, pudimos saber que si Miranda fruncía los labios, eso significaba catástrofe total.

Para usuarios de redes sociales no pasó desapercibido el gran parecido entre el vestido diseñado por Holt y el Armani de Nicole Kidman.

Rápidamente, comenzaron a criticar el atuendo de la actriz e hicieron notar que, tal vez, su fuente de inspiración haya sido El diablo viste a la moda.





