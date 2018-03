Los que se divirtieron en los Oscar #PorqueSonMexicanos

La ceremonia de los Premios Oscar 2018 estuvo marcada por un tinte latino: Eiza González y Eugenio Derbez fueron presentadores, Gael García y Natalia Lafourcade interpretaron Recuérdame, tema de la película de Coco, y por supuesto, el máximo ganador de la noche fue Guillermo del Toro, quien se llevó el Oscar por Mejor Dirección y Mejor Película por La forma del agua.

Por supuesto, eso fue lo que más se vio frente a las cámaras, pero a lo largo de la ceremonia, cuando los reflectores no estaban sobre ellos, los mexicanos tuvieron sus momentos de diversión.

Desde la alfombra roja, el "cotorreo" de los mexicanos comenzó: mientras Eiza González daba una entrevista, Eugenio Derbez y Alessandra Rosaldo, su esposa, pasaron a su lado y el comediante aprovechó para besar a la actriz en el hombro, sorprendiéndola y alejándose de nuevo para que ella continuara hablando con los reporteros.

Otro momento muy mexicano fue cuando los aplausos no fueron suficientes para Natalia Lafourcade y optó por chiflar cuando anunciaron que Coco fue la ganadora como Mejor Película Animada.

In the soon to be iconic words of Oscar Isaac: VIVA LATINOAMÉRICA, COCO!!! #Oscarspic.twitter.com/YixDeUGWAe