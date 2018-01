Mexicanos nominados y ganadores del Oscar

Ciudad de México

Rumbo a la 90 edición de los premios Oscar, la presencia mexicana brilla por el cineasta Guillermo del Toro, gracias a la película en La forma del agua. Pero ¿quiénes son los otros mexicanos que han tenido gran presencia en los premios de la Academia?

TE RECOMENDAMOS: Las nominaciones del Oscar 2018 para Guillermo del Toro

MEXICANOS GANADORES EN LOS PREMIOS OSCAR

Guillermo del Toro

El director recibió 13 postulaciones por su trabajo en La forma del Agua, entre ellas Mejor Director, Mejor Película, Mejor Actriz, entre otras. El mexicano recibió su primera nominación en 2007 en la categoría Mejor Guión por su trabajo en la cinta ‘El laberinto del fauno’.





Anthony Quinn

El actor, director y productor nacido en Chihuahua, fue de los primeros en destacar en la ceremonia del Oscar. Obtuvo su primera estatuilla como Mejor Actor de Reparto en 1953 por la cinta Viva Zapata!, le siguió su segunda presea en la misma categoría en 1957 por Lust For Life.

Quinn continuó como nominado en la categoría Mejor Actor en 1958 por Wild Is The Wind y en 1965 por Alexis Zorbas.





Guillermo Navarro

Ganó en 2007 en la categoría Mejor Fotografía por su trabajo en El laberinto del fauno.

Emmanuel Lubezki

El cinemafotógrafo es el mexicano más nominado al tener ocho postulaciones en su carrera por la estatuilla dorada y la ha ganado con su trabajo en Gravedad, Birdman y The Revenant. Otros de los trabajos en los que ha destacado son: El árbol de la vida (2011), Hijos de los hombres (2007), El nuevo mundo (2006), El jinete sin cabeza (2000) y La princesita (1996).

Alfonso Cuarón

El cineasta comenzó a figurar en la ceremonia en 2001 en compañía de su hermano Carlos al ser nominados en la categoría Mejor Guión Original de una película extranjera por Y tu mamá también.

El camino en el séptimo arte continuó con la cinta Los hijos del hombre en 2007 con la cual estuvo nominado en las categorías Mejor Adaptación y Mejor Edición.

Fue hasta 2014, que Alfonso pasó a la historia al ser el primer director mexicano al ser reconocido en la ceremonia del Oscar, el cineasta conquistó con Gravedad las categorías Mejor Director y Mejor Edición, también estuvo nominado a Mejor Película.

Alejandro González Iñárritu

El cineasta nacido en la Ciudad de México comenzó a figurar en la ceremonia del Oscar en 2001 con la cinta Amores Perros en la categoría Mejor Película Extranjera.

Bridman fue la película que coronó a Iñárritu, al recibir los Oscar al Mejor Director, Mejor Película y Mejor Guión Original. El año pasado, Iñárritu se llevó su cuarta estatuilla, por Mejor Dirección de The Revenant.





MEXICANOS NOMINADOS A LOS PREMIOS OSCAR

Katy Jurado

La actriz obtuvo su nominación al Oscar en 1955 como Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en la cinta Broken Lance, protagonizada por Spencer Tracy y Robert Wagner.





Gabriel Figueroa

Figueroa recibió su nominación en la categoría Mejor Fotografía (Blanco y negro) por su trabajo en la cinta The Night of the Iguana, cinta de 1964 protagonizada por Richard Burton y Ava Gardner. (La imagen que aparece a continuación es de la cinta protagonizada por Sue Lyon y Richard Burton).





Salma Hayek

La veracruzana recibió su primera nominación en el 2002 en la categoría Mejor Actriz por la cinta Frida en la que dio vida a uno de los íconos de la pintura en nuestro país, Frida Kahlo.

Rodrigo Prieto

El mexicano recibió su nominación en 2006 en la categoría Mejor Fotografía por su trabajo en la cinta Secreto en la montaña, protagonizada por Heath Ledger y Jake Gyllenhaal.

Eugenio Caballero

El mexicano recibió su nominación en la categoría Mejor Director de Arte por su trabajo en El laberinto del fauno en 2007.





Martín Hernández

El mexicano ha sido nominado al premio Oscar en dos ocasiones por su trabajo en el sonido de las cinta Birdman y The Revenant, ambas dirigidas por Alejandro González Iñárritu.





ehh / ES