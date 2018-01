Meryl Streep rompe su propio récord en los Premios Oscar

Ciudad de México

Meryl Streep rompió su propio récord al ser la actriz con más nominaciones en la historia de los Premios Oscar, ahora suma su postulación número 21 por su trabajo en The Post.

En la entrega número 90 de los galardones de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, la estrella competirá contra Sally Hawkins (La forma del agua), Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen), Margot Robbie (Yo, Tonya) y Saoirse Ronan (Lady Bird).

Con este número de nominaciones es la actriz, viva o fallecida, con más candidaturas a los premios de la Academia. Hasta ahora ha ganado tres: por Kramer vs. Kramer, en 1979; La decisión de Sofía, en 1983; y La dama de hierro, en 2012.

En The Post, Meryl Streep interpreta a Kay Graham, la primera editor del periódico del mismo nombre.

La historia se ubica en junio de 1971, cuando los principales periódicos de Estados Unidos, entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión, informando sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadounidenses.

Katherine Grahamy el director Ben Bradlee intentaba relanzar un periódico en decadencia, por lo que juntos decidieron tomar la decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda.

