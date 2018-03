976x659 2001: 'Shrek', la cinta de los estudios DreamWorks, sobre un ogro que habita en un pantano y que se enamora de una princesa, fue la primera en ganar el Oscar a Mejor Cinta Animada. Venció a 'Jimmy Neutrón' y 'Monsters Inc.' (DreamWorks)

976x659 2006: Warner Bros se hizo con su primer Oscar en Mejor Cinta Animada con 'Happy Feet', la historia de un pingüino que prefiere bailar y no cantar, como lo indica la tradición en los de su especie. La película venció a 'Cars' y 'La casa de los sustos'. (Warner Bros)

976x659 2009: 'Up' fue la historia ganadora en una terna conformada por 'Coraline', 'La princesa y el sapo', 'El secreto del libro de Kells' y ' El Fantástico Sr. Zorro'. (Pixar)

976x659 2012: La historia de princesas de Pixar, 'Brave', venció en la categoría a 'Frankenweenie', 'ParaNorman', 'The Pirates! Band of Misfits' y la aplaudida 'Ralph el demoledor'. (Disney Pixar)

976x659 2016: La película número 55 de la serie de clásicos de Disney contó con la participación de Shakira y se impuso a 'Kubo and the Two Strings', 'Ma vie de Courgette', 'La tortue rouge', y 'Moana', también de Disney. (Disney )