¿Lupita Nyong'o olvidó sus raíces mexicanas en los Oscar?

Ciudad de México

Lupita Nyong'o fue una de las actrices que vimos anoche en la ceremonia de los premios Oscar 2018. Acompañada del actor Kumail Nanjiani, Nyong'o presentó el galardón al Mejor Diseño de Producción.

Antes de dar la estatuilla a La forma del agua, Lupita Nyong'o y su compañero se definieron a sí mismos como dreamers (soñadores) y subrayaron que los sueños son los cimientos de la industria de Hollywood, y también de Estados Unidos.

Sin embargo, a algunos usuarios en redes sociales les pareció decepcionante que Nyong'o se presentara como una inmigrante keniana y no mencionara a México como uno más de su países de origen.

"Somos inmigrantes. Yo soy de Kenia", dijo Lupita entre aplausos de los presentes en el teatro Dolby.

"Yo soy de Pakistan e Iowa (EU), Dos lugares que nadie en Hollywood pueden ubicar en un mapa", agregó Kumail Nanjiani.

En una clara referencia a las políticas de Donald Trump contra los dreamers, Lupita continuó: "Y como todos los que están en esta sala, y todos los que están viéndonos en casa, somos dreamers (soñadores). Crecimos soñando con trabajar en el cine algún día; los sueños son los cimientos de Hollywood, los sueños son los cimientos de Estados Unidos".

Nanjiani finalizó: "A todos los dreamers allá afuera, estamos con ustedes".







>>Vivió racismo en México

Cabe recordar que Lupita Nyong'o nació en la Ciudad de México en marzo de 1983.

Hija de refugiados políticos de origen keniano, Lupita y su familia volvieron a Kenia cuando ella tenía un año de edad. Al cumplir 16, regresó a México para aprender español.

Permaneció en Taxco, Guerrero durante siete meses. Sin embargo su educación universitaria la tomó en Nairobi y la concluyó en el Hampshire College, en Estados Unidos.

Sobre sus experiencias en México, Lupita compartió con la edición británica de la revista Elle que fue víctima de racismo.

"La gente nos detenía y nos tomaba fotografías sólo porque éramos de color y fue en la eóca de esa difícil fase de la adolescencia cuando estás tratando de entrar en ti y tratando de formar tu propio camino, pero estás inseguro donde te encuentras. Eso me devastó", dijo Lupita.

"Si prendes la televisión y no te ves reflejada en sus programas, te vuelves invisible. Y era poco lo que yo veía que me reflejara en la TV, las películas o las revistas. Los estándares de belleza occidentales afectan a todo el mundo y estamos en una sociedad que no valora la piel oscura", agregó.



Lupita Nyong'o, que ganó el Oscar a la Mejor Actriz de Reparto en 2014 por su papel en 12 Years a Slave, vive actualmente en Brooklyn, Nueva York, junto a su hermano.





