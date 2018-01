Inspira triunfo de Guillermo del Toro a cineastas mexicanos

México

Cineastas como Alfonso Cuarón, Gael García Bernal y Diego Luna celebran el triunfo de Guillermo del Toro al obtener 13 nominaciones en la edición 90 de los Premios Oscar, por The Shape of Water, y destacan que es una inspiración; mientras que representantes del gremio como los también directores Ernesto Contreras, presidente de la Amacc, y Jorge Sánchez, director de Imcine, sostienen que es un orgullo para el cine mexicano.

Gael García Bernal utilizó su perfil de Twitter para celebrar el logro: “Felicidades Memo! Qué chingonería tan merecida. A festejar. Ahí llevo los birotes”.

En entrevista previa con ¡hey!, el actor reconoció que lo admira, en tono de broma, aseguró que es “por ser tapatío”; más serio, comentó que es por su forma de conjugar el cine, la filosofía y la poesía.

“Es un gran erudito, construye todos los monstruos y aparte es el tipo más divertido, de una sensibilidad brutal, sí es un ejemplo de claridad; no quiero hacer las películas que él hace porque no me nace, pero es alucinante y lo admiro muchísimo”, afirmó.

Alfonso Cuarón, también a través de redes sociales lanzó una felicitación: “13 nominaciones al Oscar por The Shape Of Water. Felicidades Memo!!!!!!”.

Diego Luna publicó: “Que maravilla maestro @RealGDT!! Te mereces todas las fanfarrias del mundo. Eres un chingonazo!!!”.

El titular de la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas aseguró que le encanta ver a sus colegas mexicanos triunfando con esa humildad y generosidad que los ha caracterizado siempre: “En especial a Guillermo, que es un tipo realmente encantador, es maravilloso, además de brillante”, expresó.

“A título personal, es una gran inspiración para mí, por ejemplo, de lo que es el rigor y la pasión por su trabajo, de no quitar el dedo del renglón y demostrar que pueden lograr sus objetivos, lo aplaudo y lo celebro muchísimo”, dijo en entrevista.

Como presidente de la Amacc, consideró que es “un gran orgullo” y agregó: “Imagínate, una vez más llegan los mexicanos, primero (Alejandro González) Iñárritu, después (Alfonso) Cuarón, ahora él, qué maravilla”.

Jorge Sánchez calificó a Del Toro como un hombre “muy generoso, muy talentoso, muy trabajador, muy amigo, muy humano y la película lo refleja; entonces, hay mucha alegría y estamos muy orgullosos”.

Contó que tuvo el privilegio de trabajar con él años atrás, en la producción de Cronos (1993), y sostuvo que no importan las discusiones de si su obra es cine mexicano o no, “él es de México y se reivindica como un cineasta mexicano e internacional, como los grandes cineastas”.

AGRADECE DISTINCIÓN Y LO DEDICA A LOS JÓVENES

Guillermo del Toro agradeció a través de un comunicado las nominaciones y compartió el logro con “todos los jóvenes cineastas en México y Latinoamérica que tienen sus esperanzas puestas en el quehacer cinematográfico y en la historia íntima de su imaginación”.

“Es un gran honor y una gran alegría el estar aquí con una película que es fiel a mis convicciones y a las imágenes que amo desde la infancia. Agradezco a la academia y a mis colegas de profesión su amable disposición hacia The Shape of Water”, dijo.

El director extendió su agradecimiento a través de redes sociales, al publicar: “Gracias a la Academia y a mis compañeros por este momento de alegría en un viaje de 25 años como narrador”.

El reparto también agradeció la distinción; la actriz Sally Hawkins indicó que es un privilegio poder hacer películas que muestran la vida más allá de la que está a la vista. “Guillermo me dio un regalo con este papel, esta película. Ser considerada en esta categoría junto a mujeres excepcionales es un verdadero honor y un regalo en sí mismo. ¡Mi eterna gratitud a la Academia!”, agregó.

CLAVES

EL FILME

Guillermo del Toro concibió la idea de The Shape of Water en 2011, al lado de su socio escritor Daniel Kraus.

En 2014, pagó a un grupo de artistas para que hicieran diseños en plastilina.

El rodaje comenzó el 15 de agosto de 2016 y finalizó el 6 de noviembre de ese año.

En septiembre de 2017, la cinta ganó el León de Oro del Festival de Cine de Venecia.

Ganó como Mejor Director en los Globos de Oro y los premios de la Crítica Cinematográfica

La película se vio en una polémica por su parecido con el cortoholandés The Space Between Us (2015).

Nominada como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Guión Original, Mejor Actriz, Mejor Actriz de Reparto Mejor Actor de Reparto, Mejor Score, Mejor Fotografía, Mejor Edición, Mejor Edición de Sonido, Mejor Mezcla de Sonido, Mejor Diseño de Vestuario y Mejor Diseño de Producción.