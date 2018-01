Churchill, el que nunca se rindió

Londres

Hay personajes históricos cuya misión fue tan preponderante, cuya personalidad tan particular, coherente y única, que marcaron la historia del mundo. De hecho, muchos podríamos asegurar que, de no ser por la existencia y terquedad del primer ministro británico, Winston Churchill, ni siquiera existiríamos.

La hora más oscura se refiere específicamente al momento en la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis parecían haber ganado todo y le ofrecían un “tratado de paz” a su principal enemigo: Gran Bretaña (Estados Unidos aún permanecía sin entrar a las batallas). Interpretar a este hombre no es cualquier cosa. Pero Gary Oldman es, para muchos, probablemente uno de los mejores actores del mundo. La transformación física para la cinta fue total, pero decidir interpretar a uno de los personajes más relevantes y más representados de la historia, no fue cualquier cosa para él.

“Es un ícono y por supuesto que hay que pausar para considerarlo, sobre todo porque ha sido interpretado de maneras fabulosas por muchos, muchos grandiosos actores por años. Así que no solo estás en los zapatos de Churchill sino de Albert Finney, Richard Burton. No era territorio que fuera completamente ajeno a mí. Porque estos actores se vuelven el rostro de la gente. Pero sabía que estaba en buenas manos”, dijo refiriéndose a su director Joe Wright.

Hace poco también vimos una gran interpretación de Churchill por parte de John Lithgow en la serie The Crown de Netflix. Así que su imagen estaba muy fresca para muchos en las nuevas generaciones. Pero nada de eso fue parte del proceso de Oldman.

“Se trata de quitar todo ese ruido del camino y ver al hombre. Vi aspectos de él que no creo que hayan sido representados. Y claro que había cosas así en script … No pude desperdiciar la oportunidad de pararme en un cuarto y decir ´sangre, esfuerzo, sudor y lágrimas”, declaró refiriéndose a uno de los discursos de guerra más celebres de la historia. Y luego con un gran sentido del humor nos preguntó.

“¿Qué es lo peor que podría pasar? ¿Que fuera absolutamente terrible? La vida solo seguiría. No van a dispararme por eso”.

Cuando la pregunta se tornó a las similitudes en la política moderna a aquella que se vivía a principio de los años cuarenta, esto nos dijo:

“Mi padre manejaba un teatro de títeres y recuerdo una vez que una mujer llamó y preguntó que si había ´participación del público, porque no nos gusta´ y mi padre le dijo: ´Sí la hay madame, es la participación de su imaginación´. Realmente me gustó esa frase y me quedé con ella. Hacemos un trabajo que es tan específico y expresivo como nos es posible, las particularidades del personaje y del enemigo que Churchill enfrentaba. Y luego el público se lo lleva y hacen con él lo que decidan”.

Y en efecto, la narrativa de esta historia, real, cuya contraparte curiosamente se puede ver también en otra de las mejores cintas del año, Dunkirk de Christopher Nolan, genera una empatía muy particular con un personaje que en ocasiones podría hasta parecer insoportable. Pero indispensable para el mundo como lo conocemos ahora. Oldman lo ve así.

“En lo personal, al ver la película sí me siento inspirado por la lucha contra el nacionalismo y la extrema derecha que tanto estaba invadiendo Europa en ese momento. Y recuerdo que la resistencia también puede ser lenguaje, y cómo es que podemos usar el lenguaje para cambiar y encaminar el curso de la historia”.

Aunque el director Joe Wright está convencido que el público joven corrió a ver la cinta porque son fans del hombre que en cada película se transforma por completo, Oldman sabe que la memoria de la gente es demasiado corta, y nos comentó que una de las razones por las que le parece muy importante seguir haciendo este tipo de cintas es la siguiente:

“Ha sido sorprendente que cuando hicieron las pruebas en Estados Unidos y lo hicieron aquí (en Londres) y bueno, podríamos perdonar a los norteamericanos por no haber sabido qué pasó entonces, en esa ventana del tiempo en Europa, pero los ingleses tampoco lo sabían. Había cosas que yo no sabía cuando leí el libreto. Me dije: ´por Dios, llegamos tan cerca a entregarnos, lo llamaban un plan de paz, pero esencialmente hubiera sido entregarnos a los nazis. Sabía parte de la historia. Mi padre estuvo en la Marina Real. Así que es entretenido para las generaciones más jóvenes, sí. Pero funciona también como una especie de lección histórica”.

Y vaya que lo es.