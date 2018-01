Del Toro, "voz" del cine de género

México

Las 13 nominaciones al Oscar que obtuvo Guillermo del Toro representan un paso adelante para el cine de género, pues usualmente las historias de horror o fantasía no forman parte de esta contienda, señaló Eugenio Caballero.

El diseñador de producción sabe lo que este logro significa, luego de recibir un Oscar por su trabajo con Del Toro por El Laberinto del fauno: “Guillermo ya lo había logrado antes en el Oscar, pero no es lo que normalmente ocurre.

“Una película de género no había ganado esta fuerza, y mira lo que hizo con La forma del agua, la voz de Guillermo como creador es solida y extraordinaria, es un cineasta congruente que abre puertas con su trabajo”, explicó Caballero sobre el trabajo de su colega y amigo.

Junto con Get Out, La forma del agua se suma a una lista de historias de género que no se veían presentes, por lo menos en las categorías principales del Oscar, desde que Sexto sentido obtuvo mención a Mejor Película en 1999: “Guillermo tiene una de las voces más importantes del cine de género, pero también del cine mundial”, dijo el diseñador de producción.

Además, al referirse al trabajo que ha realizado el jalisciense, destacó: “Me parece que esto habla de su fuerza y congruencia, eso valida esta película, es un justo reconocimiento, primero a un filme extraordinario, The Shape of Water, que es verdaderamente una película única, un largometraje con una factura estupenda y un fondo muy profundo, me da muchísimo gusto por Guillermo, porque realmente es un gran director, este es un reconocimiento a un cineasta único”, agregó el creativo respecto a Del Toro.

CLAVES

EL LABERINTO

El Laberinto del fauno es una película hispano-mexicana que combina el drama y la fantasía.

Escrita, producida y dirigida por Guillermo del Toro, fue distribuida por Warner Bros Pictures.

La película se estrenó el 11 de octubre de 2006 en España y una semana y media después llegó a las salas mexicanas.