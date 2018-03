"Hay que borrar barreras": el discurso de Del Toro en los Oscar

Guillermo del Toro se llevó el Oscar al Mejor Director por su aclamada película de fantasía La forma del agua. Tras recibir su estatuilla, de manos de la actriz Emma Stone, el mexicano pronunció un discurso con tintes políticos, al definirse a sí mismo como inmigrante.

"Soy un inmigrante, como muchos, muchos de ustedes, y en los últimos 25 años he vivido en un país que es de todos nosotros: tiene partes de aquí, de Europa, de todas partes, porque creo que lo más maravilloso que se puede hacer —y nuestra industria lo hace— es borrar las barreras en la arena", dijo Del Toro, en medio de aplausos. "Debemos seguir haciendo eso, más cuando el mundo nos pide que profundicemos", agregó.

Minutos más tarde, el mexicano volvió a subir al escenario del Teatro Dolby, para recibir su Oscar a la Mejor Película. El cineasta dedicó su estatuilla a los jóvenes cineastas de todo el mundo y animó a quienes sueñan con contar, a través de la fantasía, cosas que suceden en el mundo real.

"Al crecer en México, admiré siempre las películas extranjeras", dijo Del Toro. "Unas semanas atrás, Steven Spielberg dijo: 'si te encuentras ahí, en el podio, recuerda por favor que eres parte de un legado, eres parte de un número muy grande cineastas, siéntente orgulloso'".

El mexicano continuó: "Y así me siento: orgulloso; lo dedico a todos los jóvenes cineastas que nos muestran cómo se tienen que hacer las cosas alrededor del mundo. Todos los que sueñan con utilizar la fantasía para contar cosas que son reales en el mundo, lo pueden hacer; ¡que sigan viviendo las buenas películas, gracias!

Estos fueron los primeros Oscar para Del Toro, que se impuso a cineastas de la talla de Christopher Nolan (Dunkirk) y Paul Thomas Anderson (El hilo fantasma). En la categoría también competían Jordan Peele (Get Out!), Greta Gerwig (Lady Bird).

En los últimos cinco años, el premio a Mejor Director ha ido a caer a manos de cineastas mexicanos: Alfonso Cuarón (Gravity, 2014), Alejandro González Iñárritu (Birdman, 2015; The Revenant, 2016) y esta noche, Guillermo del Toro.

