Guillermo del Toro se corona como Mejor Director en los Oscar

Ciudad de México

Guillermo del Toro se convirtió en el tercer mexicano en ganar el premio a Mejor Director en la edición 90 de los Oscar.

La forma del agua se coronó en Mejor Diseño de Producción, Mejor Banda Sonora y Mejor Director.

De las 13 nominaciones la película del cineasta tapatío se ha llevado dos premios.

Del Toro competía en la categoría de Mejor Director contra Dunkirk, Three billboards outside Ebbing, Missouri, Get out, Lady Bird, Phantom thread.

ERV