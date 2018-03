Gary Oldman se llevó el premio como Mejor Actor en los Oscar

Ciudad de México

Gary Oldman se coronó como el Mejor Actor por la película Darkest Hour en la ceremonia de los premios Oscar 2018, venciendo a Timothée Chalamet (Call Me Your Name), Daniel Day-Lewis (Phantom Thread), Daniel Kaluuya (Get Out), y Denzel Washington (Roman J. Israel, Esq.).

Es el primer Oscar que obtiene el actor inglés por su trabajo, previamente había estado nominado en los premios de la Academia por la película Tinker Tailor Soldier Spy de 2011.

Darkest Hour cuenta la historia de Winston Churchill (Gary Oldman), quien se convierte en Primer Ministro Británico en un momento realmente crucial de la Segunda Guerra Mundial, pues los nazis avanzan imparables conquistando prácticamente la totalidad del continente europeo y amenazando con una invasión a Inglaterra. Churchill deberá entonces explorar la posibilidad de un tratado de paz con Alemania, o ser fiel a sus ideales y luchar por la liberación de Europa.

En el circuito de premios, obtuvo todos los galardones como Mejor Actor.

ERV