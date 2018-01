Gael García felicita a 'Coco' por su nominación a los premios Oscar 2018

Ciudad de México

Gael García felicitó, mediante su cuenta de Twitter, a la producción de Coco por sus nominaciones a los premios Oscar 2018 como Mejor Película Animada y como Mejor Canción.

#pixarcoco está nominada para mejor película de animación y mejor canción! ¡Vamos! Qué absoluta Chidez que me hace sentir hinchado de orgullo por todo el equipo y toda esta aventura. En especial al lado de @leeunkrich@AdrianTheMolina@DarlaKAnderson ¡Ajúa! pic.twitter.com/ODvOrTmXYJ — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) 23 de enero de 2018

Coco compite contra las películas Un jefe en pañales, El pan de la guerra, Olé: El viaje de Ferdinand y Loving Vincent en la categoría como Mejor Película Animada y también compite por Mejor Canción con "Recuérdame".

TE RECOMENDAMOS: Y los nominados a los Premios Oscar 2018 son...

"Mighty river" de Mudbound, "Mystery Love" Call me by your name, "Stand Up for something" Marshall, "This is me" The greatest showman, son el resto de las canciones que completan esta terna.

Te dejamos las canciones para que las conozcas.

"Recuérdame" - Coco

"Mystery love" - Call me by your name

"Mighty River" - Mudbound

"Stand up for something" - Marshall

"This is me" - The greatest shoman

ERV