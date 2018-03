DeGeneres aconseja a Kimmel imaginarse a todos desnudos en los Oscar

A pocos minutos de que inicie la ceremonia de la edición 90 de los Premios Oscar, Ellen DeGeneres dio un consejo al presentador de esta noche, Jimmy Kimmel, para controlar los nervios... ¡imaginarse a todos desnudos!

En Twitter, DeGeneres animó a Kimmel, quien deberá superar el error del año pasado, cuando se dio por ganadora a la cinta La La Land, para minutos después corregir que el Oscar era para Moonlight.

"¡Esta noche tu noche! Si te pones nervioso, imagínatelos a todos desnudos. No sé si eso ayuda, pero seguro que es divertido", escribió Ellen.

.@JimmyKimmel, tonight's your night! If you get nervous, just picture them all naked. I don't know if that helps, but it sure is fun. #Oscars