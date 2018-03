Cinco datos imperdibles de 'Dunkirk'

Ciudad de México

La película Dunkirk (Dunkerque) es una de las nueve nominadas a Mejor Película en los premios de la Academia de este año, título que pelea con filmes como Thre Billboards Outside (Tres anuncios por un crimen), La forma del agua o Call me by your name (Llámame por tu nombre).

Dunkirk es considerada una de las obras maestras del director Christopher Nolan y relata la historia de cómo más de 300 mil soldados de los aliados, que prácticamente estaban condenados a muerte, fueron rescatados de las playas de Francia en 1940.

Este filme tiene actuaciones especiales y detalles técnicos que la convierten en una verdadera joya. Conoce cinco datos importantes sobre Dunkirk:





1. El libro de la historia

En 1940, durante la Segunda Guerra Mundial, la flota británica movilizó a sus tropas para salvar la vida de más de 300 mil soldados aliados rodeados por las fuerzas enemigas alemanas.

En su momento, Winston Churchill describió como un "milagro" el rescate de los soldados, quienes fueron evacuados de la playa de Dunkerque, Francia,

Los hechos los relató el autor Joshua Levine en el libro del mismo nombre, mismo en el que el director Christopher Nolan se basó para hacer la película que protagonizan Tom Hardy, Mark Rylance, Kenneth Branagh y Harry Styles.





2. El sonido de la película engaña al cerebro

El soundtrack, compuesto por Hans Zimmer, es un ingrediente clave para mantener la atención y la tensión durante toda la película.

Zimmer utilizó una ilusión sonora llamada Tono Shepard, que consiste en una serie de escalas dispuestas a una octava de distancia que se tocan de manera simultánea.

El efecto se logra con una combinación de matices: el volumen de la escala más aguda disminuye gradualmente, la más grave aumenta y la escala de registro medio se mantiene a un volumen constante.

Estos sonidos superpuestos engañan al cerebro que asimila la información como una escala que asciende o desciende hasta el infinito, aunque en realidad siempre es el mismo rango acústico.

3. Se grabó en formato IMAX

Christopher Nolan decidió grabar la película en cinta de 70 mm y formato IMAX, lo que le da un efecto dramático peculiar y los espectadores tienen una experiencia visual y artística distinta, pues la imagen tiene una mejor calidad; sin embargo, no todas las salas de cine pueden reproducir este tipo de formatos, la mayoría exhiben cinta de 70 mm sin formato IMAX o incluso formatos estándar y de menor calidad.

En una entrevista con el portal Little White Lies, el director explicó que ya teniendo el guión escrito, él y Hoyte Van Hoyteman, director de fotografía, se sentaron a hablar sobre el formato que mejor funcionaría para relatar la historia.

"Ya habiendo usado IMAX para Interstellar lanzamos muchas ideas, como 35 mm anamórfico que va muy bien con la naturaleza de la playa. Pero al final del día sabíamos cómo usar este formato que era el de la más alta calidad de la imagen de cualquier formato visual que se ha inventado", dijo.





4. Es la primera vez que Harry Styles actúa

El 2017 fue un año clave para Harry Styles. El joven, que se hizo famoso por formar parte de la boyband One Direction, lanzó su primer álbum solista 'Harry Styles' y Christopher Nolan lo invitó a filmar Dunkerque.

Aunque en un inicio causó suspicacias que el joven de 24 años participara en una película de Nolan, el director afirmó que Syles tiene una gran capacidad interpretativa y lo hace con naturalidad.

El cineasta también confesó que no sabía que Styles fuera tan famoso, a pesar de que sus hijos hablaran de él y que lo eligió porque "encajó en el papel maravillosamente".





5. Nolan viajó en bote antes de filmar

Antes de comenzar la filmación, el director y Emma Thomas, su esposa, cruzaron desde Inglaterra hasta Dunkerque, Francia, en bote, del mismo modo que se hizo en 1940, en un viaje que duró 19 horas.

Después, a la premiere de la película en Londres invitaron a 30 veteranos de guerra que sobrevivieron a la batalla y aseguraron que la película fue muy cercana a su experiencia real.

La película se estrenó a mediados de 2017. Mira aquí el tráiler:





