Donald Trump, la "víctima" favorita de Jimmy Kimmel.

Hace un año, el conductor Jimmy Kimmel hizo reír a la audiencia de los Oscar con sus constantes mensajes burlones hacia Donald Trump, que recién había asumido la presidencia de Estados Unidos.

El próximo domingo Kimmel regresa como anfitrión de los Premios de la Academia, por lo que muchos esperan escuchar nuevos chistes sobre el republicano.

TE RECOMENDAMOS: ¿Qué esperar de los Oscar este año?

En la ceremonia anterior, uno de los momentos más divertidos tuvo lugar cuando Kimmel le tuiteó en vivo a Trump: "Hola, Donald Trump. ¿Estás por ahí?", con lo que hizo referencia a la constante actividad del mandatario en Twitter.

Segundos después le escribió "#MerylDiceHola", en alusión a la pelea que se desató entre ambas figuras por aquel entonces. Cabe recordar que luego de que Meryl Streep pronunciara una fuerte crítica contra Trump en los Globos de Oro, el republicano la calificó como una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood.

Kimmel ha demostrado que aún le quedan muchas ideas para hacer bromas sobre Trump. Hace unos días tuvo a Oprah Winfrey como invitada en su programa de televisión; ahí, entre risas la presentadora volvió a asegurar que no buscará la presidencia de Estados Unidos.

Enseguida, y en tono de broma, Kimmel escribió en Twitter "nuestra renuente presidenta Oprah detalla su relación con Donald Trump".

TE RECOMENDAMOS: Premios Oscar 2018: Horario, cómo y dónde ver la ceremonia

Rápidamente, el tuit generó un sinfín de comentarios entre sus seguidores, que sin duda este año esperan que Trump vuelva a ser uno de los blancos de Kimmel.

Our reluctant President @Oprah details her relationship with @RealDonaldTrumppic.twitter.com/vmSfaTPxzt