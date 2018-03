Después de 14 nominaciones, Roger Deakins gana en los Oscar 2018

Ciudad de México

El fotógrafo Roger Deakins, quien ha sido nominado 14 veces en los premios Oscar por Mejor Fotografía, por fin obtuvo el anhelado galardón por la película Blade Runner 2049.

Deakins estuvo nominado por películas como The Shawshank Redemption, Fargo, No Country for Old Men, Skyfall, entre otras películas en los premios que otorga la Academia.

Blade Runner 2049 ocurre treinta años después de los eventos del primer film, un nuevo blade runner, K (Ryan Gosling) descubre un secreto profundamente oculto que podría acabar con el caos que impera en la sociedad. El descubrimiento de K le lleva a iniciar la búsqueda de Rick Deckard (Harrison Ford), un blade runner al que se le perdió la pista hace 30 años.

ERV