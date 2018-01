¿Cuándo se estrenan en México las películas nominadas al Oscar?

Ciudad de México

Esta mañana la Academia de Cine de Estados Unidos anunció a los nominados rumbo a los Oscar 2018, que se entregarán el domingo 4 de marzo.

Nueve prorudcciones fueron nominadas en la categoría de Mejor Película: La forma del agua, Dunkerque, Llámame por tu nombre, Las horas más oscuras, ¡Huye!, Lady Bird, El hilo fantasma, The Post: los oscuros secretos del Pentágono y Tres anuncios por un crimen.

Sin embargo, muchas de ellas aún no llegan a cines de México. Por ello, aquí te compartimos cuándo podrás verlas antes de la ceremonia del Oscar.





>>La forma del agua: Actualmente en cartelera

Película de fantasía que tiene como fondo la época de la Guerra Fría en Estados Unidos, hacia 1963. En el laboratorio oculto de alta seguridad del gobierno donde trabaja, la solitaria Elisa (Sally Hawkins) está atrapada en una vida de silencio y aislamiento. La vida de Elisa cambia para siempre cuando ella y su compañera de trabajo Zelda (Octavia Spencer) descubren un experimento clasificado secreto. El reparto lo redondea Michael Shannon, Richard Jenkins, Michael Stuhlbarg y Doug Jones.







>>Las horas más oscuras: Actualmente en cartelera

Drama ambientado en 1940, cuando Winston Churchill (Gary Oldman) se convierte en primer ministro británico en un momento realmente crucial de la Segunda Guerra Mundial, pues los nazis avanzan imparables conquistando prácticamente la totalidad del continente europeo y amenzando con una invasión a Inglaterra. Churchill deberá entonces explorar la posibilidad de un tratado de paz con Alemania, o ser fiel a sus ideales y luchar por la liberación de Europa.







>>Tres anuncios por un crimen: 26 de enero

Tras meses sin encontrar un culpable en el caso del asesinato de su hija, Mildred Hayes (Frances McDormand) comete un acto intrépido, una vez que pinta tres señalizaciones que conducen hasta su pueblo, con un mensaje controversial dirigido a William Willoughby (Woody Harrelson), el venerado jefe de policía del lugar. Cuando su segundo a bordo, el oficial Dixon (Sam Rockwell), un inmaduro chico malcriado con una inclinación a la violencia, se involucra, la batalla entre Mildred y el cuerpo policial de Ebbing sólo se agrava.





>>Llámame por tu nombre: 2 de febrero

Es verano de 1983 en el norte de Italia y Elio Perlman (Timothée Chalamet), un precoz chico italoestadunidense de 17 años, pasa los días en una casa de campo construida en el siglo XVII y propiedad de su familia, transcribiendo y tocando música clásica, leyendo y flirteando con su amiga Marzia (Esther Garrel).

Elio disfruta de una relación muy cercana con su padre (Michael Stuhlbarg), un eminente profesor y especialista en cultura grecolatina, y con su madre Annella (Amira Casar), una traductora, quienes le han favorecido con los frutos de la alta cultura en un contexto inundado por delicias naturales.

A pesar de que la sofisticación y el don intelectual de Elio indican que el chico es todo un adulto consumado, su personalidad rebosa asimismo inocencia y una carencia de forma, sobre todo en lo tocante a los asuntos del corazón.

Cierto día, Oliver (Armie Hammer), un encantador erudito estadunidense que trabaja en su doctorado, hace su arribo y se presenta como el residente veraniego que ese año ayudará al padre de Elio. En medio del esplendor solar del entorno, Elio y Oliver descubren la alucinante belleza de un deseo que despierta a lo largo de un verano que alterará sus vidas para siempre.







>>The Post: los oscuros secretos del Pentágono: 2 de febrero

En junio de 1971, los principales periódicos de EU, entre los que se encontraban The New York Times y The Washington Post, tomaron una valiente posición en favor de la libertad de expresión al informar sobre los documentos del Pentágono y el encubrimiento masivo de secretos por parte del gobierno, que había durado cuatro décadas y cuatro presidencias estadunidenses.

En ese momento, Katherine Graham (Meryl Streep), primera mujer editora del Post, y el director Ben Bradlee intentaba relanzar un periódico en decadencia. Juntos decidieron tomar la audaz decisión de apoyar al The New York Times y luchar contra el intento de la Administración Nixon de restringir la primera enmienda.







>>El hilo fantasma: 16 de febrero

En el Londres de la posguerra de 1950, el famoso modisto Reynolds Woodcock y su hermana Cyril están a la cabeza de la moda británica, vistiendo a la realeza, a estrellas de cine y a toda mujer elegante de la época. Un día el soltero Reynolds encuentra a Alma, una joven que pronto se convierte en su musa y amante. Entonces su vida cuidadosamente controlada y planificada se ve alterada por la irrupción del amor.







>>Lady Bird: Fecha por anunciar

La cinta la historia de una adolescente que da el paso a la vida adulta y sus aspiraciones de estudiar en una universidad de Nueva York. La nominada al Oscar por Brooklyn, Saoirse Ronan, es la encargada de interpretar a la protagonista de la cinta.





>>Dunkerque: Estrenada en julio

Los soldados aliados de Bélgica, el Imperio Británico, Canadá y Francia estaban rodeados por el ejército alemán y fueron evacuados en una batalla feroz durante la Segunda Guerra Mundial.

Dunkerque comienza mientras cientos de miles soldados británicos y tropas aliadas están siendo rodeadas por las fuerzas enemigas. Atrapados en la playa, dándole la espalda al mar, se enfrentan a una situación imposible mientras el enemigo se acerca.







>>¡Huye!: Estrenada en mayo

Rose (Allison Williams, Girls) ha invitado a su novio Chris (Daniel Kaluuya, Sicario) a pasar un fin de semana para conocer a sus padres: Missy (Catherine Keener, Captain Phillips) y Dean (Bradley Whitford, The Cabin in the Woods).

En un principio, Chris percibe el comportamiento de la familia demasiado complaciente y cree que se debe a los nervios de lidiar con la relación interracial de su hija, pero conforme el fin de semana avanza, una serie de descubrimientos inquietantes lo llevan a enfrentarse a una verdad que jamás imaginó.







>>Otras películas nominadas

Las nominaciones de Margot Robbie a Mejor Actriz por su papel en Yo, Tonya, o de Willem Dafoe a Mejor Actor de Reparto por El proyecto Florida harán que también quieras ver estas películas; por ello, acá te dejamos las fechas de estreno de otros títulos imperdibles de cara al Oscar.





>>Apuesta maestra: 26 de enero

Basada en la historia de Molly Bloom, una esquiadora olímpica, que después de un trágico accidente que la obliga abandonar su carrera, se dedicó a manejar la casa de apuestas más exclusiva de Estados Unidos, donde asistían actores, cantantes y empresarios más poderosos. Fue así que se convirtió en un blanco para el FBI.





>>Yo, Tonya: 9 de febrero

Tonya Harding dominaba la pista de hielo con un atletismo incomparable. Sin embargo, dominó los encabezados por una situación completamente diferente. YO, TONYA es una mirada en momentos absurda, trágica y divertida hacia una mujer al centro de uno de los mayores escándalos en la historia de los deportes.







>>Todo el dinero del mundo: 16 de febrero

Narra la historia del secuestro de John Paul Getty III (Charlie Plummer) y el intento desesperado de su madre Gail (Michelle Williams) por convencer a su multimillonario abuelo Jean Paul Getty (Kevin Spacey) quien se niega a pagar por el rescate. Con la vida de su hijo en la balanza, Gail y el consejero de Getty (Mark Wahlberg) se volveran en aliados en la carrera contra el tiempo que finalmente revelará el valor verdadero y duradero del amor sobre el dinero.





>>El proyecto Florida: 2 de marzo

Cuenta la historia de una niña precoz de seis años y su grupo de amigos, cuyas vacaciones de verano están colmadas de las maravillas de la niñez, las posibilidades y un sentido de aventura mientras los adultos los rodean luchan con los tiempos difíciles.







