Oscar 2018: 'Coco' gana mejor película animada y canción

La "carta de amor para México" que escribió Pixar con su cinta Coco ganó el Oscar en las categorías de Mejor Película Animada y Mejor Canción Original, conquistando a la Academia con la historia de un niño que viaja al fantástico mundo de los muertos.

Recuérdame, tema firmado por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez, dio la segunda estatuilla de la noche a la película dirigida por Lee Unkrich y Adrian Molina.

Kristen Anderson-Lopez afirmó sobre el escenario que sus rivales en esta categoría eran un grupo de "compositores increíbles".

"No sólo somos (una categoría) diversa, sino que también estamos cerca del cincuenta-cincuenta en términos de representación de género", añadió la compositora, una declaración feminista que suscitó grandes aplausos entre el público.

Anderson-Lopez aseguró que viendo una categoría con una igualdad entre hombres y mujeres como esta ayuda a "imaginar un mundo en el que todas sean así".



Protagonizada por Anthony González, Gael García Bernal y Benjamin Bratt, Coco es el decimonoveno largometraje de Pixar, que ahora puede presumir de 14 premios Oscar desde el estreno de Toy Story en 1995, la primera película del mundo hecha en computadora.

Coco cuenta la historia de Miguel Rivera, un niño que crece dentro de una familia de zapateros y a quien se le ha prohibido cualquier relación con la música debido a un drama familiar.

Pero es tal su deseo de tocar la guitarra y cantar que decide hacerlo de forma clandestina, desafiando durante un Día de Muertos a la guía familiar, su abuela Imelda.

Su periplo lo lleva, entre calaveras, flores anaranjadas de cempasúchil y canciones rancheras, hasta el mundo de sus ancestros.

"Estamos tratando de crear de alguna manera una carta de amor para México y espero que la gente lo reciba igual", dijo en diciembre Lee Unkrich, director de la cinta.

Se trata de la primera película que Disney Pixar dedica a una cultura extranjera.

Coco venció en la categoría a Un jefe en pañales, The breadwinner, Olé: El viaje de Ferdinand y Loving Vincent, también obtuvo el premio como Mejor Canción ganándole a "This is me", "Stand Up For Something", "Mystery of Love" y "Mighty River".

Al final del discurso de los creadores, Anthony Gonález, quien dio vida a Miguel en la versión en inglés, expresó "¡Viva México!".

Antes de la entrega del premio, Natalia Lafourcade, Gael García y Miguel cantaron Recuérdame en el escenario de los Oscar, donde cayeron hojas de cempasúchil.

Estos fueron los galardones que obtuvo Coco en el circuito de premios:

- Oscar a la Mejor Película Animada

- Premio New York Film Critics Circle a la Mejor Película de Animación

- Globo de Oro a la mejor película animada

- Critics' Choice Movie Award a la Mejor Película Animada

- BAFTA a la mejor película de animación

- Satellite a la Mejor película o corto animado

- Premio del Sindicato de Productores a la Mejor Producción de una Película Animada

- Premio ADG Excelencia en Diseño de Producción – Película Animada

