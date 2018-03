976x659 El director Jordan Peele, nominado a Mejor Director por 'Get out', desfila sonriente en la alfombra roja. (AFP)

976x659 Daniel Kaluuya, quien está nominado como Mejor Actor por la película 'Get out', posa estoico en la alfombra roja. (Reuters)

976x659 El actor Sam Rockwell, quien compite como Mejor Actor por la película 'Three billboards outside Ebbing, Missouri', se divierte en la alfombra roja de los Oscar. (AFP)

976x659 El actor Christopher Plummer, nominado en la categoría de Mejor Actor por la película 'All the money in the world', desfila en la alfombra roja. (Reuters)