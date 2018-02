Conoce a Agnes Varda, la persona de mayor edad nominada al Oscar.

Los Ángeles

Agnes Varda no solo es la persona de mayor edad que haya sido nominada a un Premio de la Academia, también es la primera mujer en recibir un Oscar honorario y una postulación competitiva en la misma temporada. La documentalista de 89 años está encantada con el reconocimiento, pero "no orgullosa", acota.

No está orgullosa al punto de mencionarlo varias veces durante una breve entrevista telefónica desde su casa en Francia el mes pasado, tras enterarse de que Faces Places recibió la candidatura a mejor largometraje documental.

TE RECOMENDAMOS: Reconocerán a Monica Bellucci y Agnès Varda

"No hay nada de qué estar orgullosa, sino feliz", dijo Varda. "Feliz porque hacemos películas que amamos. Hacemos películas para que ustedes las amen".

Se considera una persona más modesta que orgullosa.

"Me encanta mi propio trabajo y lo he hecho por tantos años, así que no lo hice por honor ni por dinero", señaló. "Mis películas nunca hicieron dinero".

Varda comparte la nominación al Oscar con el cordirector JR y con su hija Rosalie Varda, quien produjo Faces Places.

El filme fue inspirado por la conexión de Varda con JR, un artista callejero de 34 años conocido por instalar retratos monumentales en paisajes del mundo real: un niño asomándose por un muro fronterizo en México, un par de ojos gigantes en un par de tanques de agua.

La cinta sigue a la pionera de la Nueva Ola francesa y al fotógrafo en un viaje por Francia, donde conocen gente, capturan sus imágenes y charlan sobre arte.

Varda dijo que pasó más de un año y medio hacienda el documental, filmando diligentemente una semana al mes.

"No puedo filmar más de una semana al mes", explicó, "porque me cansa. Tú sabes, ¡estoy vieja!"

Faces Places se estrenó en salas de cine de Estados Unidos en octubre.

Varda no asistió el lunes al almuerzo de los nominados al Oscar, pero JR se aseguró de que estuviera presente en la foto del grupo: trajo unas fotos troqueladas de Varda tamaño natural, una de ellas cargando a un gato, con las cuales posó en la alfombra roja y después con el resto de los nominados.

En noviembre, Varda bailó con Angelina Jolie en la ceremonia de los Premios de los Gobernadores de la Academia, donde recibió un Oscar honorario en reconocimiento a sus décadas haciendo cine.

TE RECOMENDAMOS: ¿Quiénes recibirán el Premio Oscar honorario 2018?

"Todo el mundo estaba ahí en la sala, así que fui muy bien recibida y me sentí muy a gusto", recordó de la ceremonia no televisada.

El honor vino con una invitación a la 90na entrega anual de los Premios de la Academia el 4 de marzo, así que Varda ya tenía planes de asistir con su hija antes de ser nominada.

"Pero no me cambiaré el pelo, mi pelo de dos colores", señaló la documentalista, pese a que nadie sugirió que debía hacerlo. "Estamos felices. No hay nada de lo que estar orgullosos".





DAPR