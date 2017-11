En Metepec encaran a Zavala por cierre de Luz y Fuerza

Metepec

La aspirante a la presidencia de México, Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, dijo que la decisión de estar en la boleta el próximo primero de julio está en manos de los ciudadanos, no de una, tres o cinco personas; pero para eso el INE necesita subsanar varias fallas que tiene su aplicación.

Durante la recolección de firmas en el municipio de Metepec, aseguró que no le ha pesado a su carrera dejar al Partido Acción Nacional (PAN), porque fue clara de su postura y aspiraciones, por lo cual no ha sufrido reproches.

"He sido clara en la coyuntura y cuando no me dejan competir y no están las decisiones dentro del PAN sino fuera, la gente entiende que no hay que dejarse, sobre todo las mujeres" indicó al pie del Calvario del pueblo mágico.

Esto, luego que una señora la encaró para recordarle a cuánta gente corrieron de Luz y Fuerza del Centro y cuestionarle cómo se atreve a regresar.

"¿Te acuerdas cuando nos corrieron a miles de trabajadores de Luz y Fuerza que fuimos a tu casa y sólo nos ofreciste galletitas...?".

En la fila de este municipio turístico la gente no se arremolinó.

La afluencia era lenta, fundamentalmente mujeres. Algunos pedían la aplicación para ayudarla a juntar firmas porque a pesar de ser quien más apoyos ha reunido apenas le han validado el 5.1 por ciento de rubricas que requiere para ser registrada como candidata a la presidencia de México.

La ex panista subrayó que si hay confianza de la gente; el problema es que resulta complicado llegar a la gente para obtener la foto de su credencial, por lo cual pidió otras alternativas, desde poder reunir firmas en papel en los mismos municipios donde se le ha autorizado a otros aspirantes, pero sobre todo resolviendo las fallas tecnológicas de la aplicación.

"Ha sido difícil dar la firma. El INE tiene que resolver –si aumenta el tiempo- lo que pido es otra alternativa, no sea la única manera de enviarlo; que lo resuelva; porque o no hay señal, o no se puede descargar en todas las aplicaciones, o simplemente por cuestiones de seguridad la gente desconfía en dar su firma".

La gente, acotó, hace un esfuerzo muy grande, pero la ley está hecha para que no se lleve a cabo.

"Primero, ciudades inseguras, es muy complicado que gente traiga su propia credencial de elector, necesitamos que el INE subsane esto y diga que datos están encriptados y permita que la gente descargue por si sola la aplicación y mande su apoyo al aspirante que desea".

La esposa del ex presidente Felipe Calderón también se refirió al tema del ex fiscal de la Fepade y señaló:

"Un país en donde uno de los grandes problema es la impunidad que genera tal es corrupción, donde da igual si se es político honesto o si no se es, en donde si estoy de acuerdo le perdono corrupción y si no, no; si eso está pasando en el país, también es reflejo de lo que pasa en procuración de justicia.

"No tenemos procurador general de la República porque renunció. A los dos o tres días, al fiscal electoral lo corren, y el fiscal anticorrupción lleva meses donde los partidos políticos no se ponen de acuerdo, me da una clara imagen de la ausencia de procuración de justicia. Es una pena que esté pasando en nuestro país" añadió.

Los 48 aspirantes a la presidencia de México deben reunir al menos 866 mil 593 firmas antes del 12 de enero para poder tener derecho a ser registrado como candidato a la presidencia de México.

Margarita Zavala acotó que el INE debe aclarar porque no acepta todas las firmas, decirle cuál es el problema y no sólo notificarle el número valido porque eso los deja en estado de indefensión.

LC