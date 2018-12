Con Zapotillo no será un negocio privado el agua en Gto: Sheffield

Pablo Flores

El ex diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN) e impulsor del proyecto de la Presa del Zapotillo, Ricardo Sheffield Padilla, aseguró que con las noticias de la administración y la ejecución de la obra a cargo del gobierno son excelentes noticias para los guanajuatenses.



"lo más importante a subrayar aquí en el caso del Zapotillo, es que será el propio gobierno el que ejecute la obra y que además va a administrar la obra, en otras palabras no será para nada un negocio privado el agua en el estado de Guanajuato", aseguró el ex legislador.



Subrayó que a la fecha no se ha tenido conocimiento de quien pueda ejecutar la obra del Zapotillo pese a que en su momento se había hablado de que sería el mismo Fondo Nacional para la Infraestructura (FONADIN) quienes estuvieran al frente sin embargo no se ha confirmado.