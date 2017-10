Ana Guevara pide al Senado intervenir en caso de activista agredida

Ciudad de México

La legisladora, Ana Gabriela Guevara, propuso un punto de acuerdo para que el Senado exhorte a la Procuraduría General de Justicia de Guerrero y a las autoridades del municipio de Tlapa de Comonfort a realizar las investigaciones correspondientes y dar con el paradero de los agresores de la activista Yndira "N", quien acusó a una mujer policía de violarla.

La ex atleta mundialista dijo que la activista fue privada de su libertad, tortura y violada, por lo que dijo que "es necesario que esta institución (el Senado) apoye e impulse los procesos de investigación a seguir".

"Acompañemos todas nuestras acciones legislativas contra la violencia a la mujer".

Ayer, la Fiscalía de Guerrero informó sobre el inicio de una investigación, luego de que Yndira "N" denunciara que había sido violada por una mujer policía del municipio de Tlapa de Comonfort.

Horas más tarde, Claudia "N", presunta agresora de la activista, negó haberla violado y se dijo incapaz de cometer un acto así.

"Soy una mujer con 3 hijos dos de 6 y una de 4 años dos de ellas niñas y soy incapaz de hacer algo como lo que se me acusa, estoy dispuesta a encarar la verdad y esta señorita yo no soy una gente importante ni preparada pero no soy una violadora", publicó una cuenta de Facebook que supuestamente pertenece a la oficial Claudia.



