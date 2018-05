Sugiere Morena revisión a fondo de planes del Pánuco

Apodaca

De visita por Nuevo León, la presidenta nacional de Morena, Yeidckol Polevnsky declaró que se debe de revisar con lujo de detalles el proyecto de traer agua del río Pánuco a Nuevo León, pero que también se debe de buscar la sustentabilidad en cada estado.

En rueda de prensa, al concluir un evento masivo del candidato de Morena a la alcaldía de Apodaca, Víctor Govea, Polevnsky dijo que la postura de López Obrador de no llevar agua del Pánuco a Nuevo León, se debe a que no hace propuestas que no estén garantizadas y sustentadas por expertos.

Además, añadió que recogerán las propuestas que haya a nivel local, ya que pretende hacer trabajo de equipo con quienes resulten diputados locales, federales, alcaldes y senadores de Morena para que haya “un cambio verdadero”.

¿Sobre las declaraciones de AMLO de que no permitiría traer al estado agua del Pánuco, existe la posibilidad de que se dé o se cancele esa decisión?, se le preguntó a la dirigente morenista.

“Nosotros tenemos un proyecto integral para el país, queremos hacer las cosas diferentes, se han hecho muchas cosas en contra del propio pueblo de México, en beneficio en unos casos para afuera y otras veces sin atender ni cuidar el medio ambiente. Uno de esos casos es, inclusive, lo que se plantea con el tema del aeropuerto. Nosotros tenemos que ser respetuosos, algo de lo que los candidatos no hablan, es ni del agua, ni del medio ambiente.

“Las propuestas que normalmente presenta Andrés Manuel, con detalle están sustentadas por expertos, entonces yo estoy segura que cada una de las propuestas que Andrés Manuel haga, las vamos a realizar, pero además estamos por buscar y recoger las propuestas locales también”, dijo.

Polevnsky señaló que en la República Mexicana no se cuidan los ríos ni el agua.

“Lo que sucede es que en México se ha hecho en forma equivocada, entubamos los ríos, los contaminamos, en lugar de protegerlos y de cuidarlos, hay lugares donde hay agua y mucha y tienen problemas”, declaró.

Este sábado, MILENIO Monterrey publicó que el gobernador interino Manuel González aseguró que el Gobierno del Nuevo León no renunciaría a la concesión sobre el río Pánuco, pero que el proyecto Monterrey VI estaba cancelado, de manera defintiva.

“Nosotros pensamos que esa concesión debe estar hacia el futuro, quisiera nada más aclarar porque sí es muy importante, digan lo que voy a decir, quien canceló el proyecto Monterrey VI fue el gobierno de Jaime Rodríguez, del gobierno independiente.

“Está cancelado, no suspendido como dice AMLO, de ninguna manera está suspendido, está cancelado de manera definitiva, lo que no está cancelado y no porque no se siguió el proyecto es la concesión del río Panuco”, declaró tras la postura de López Obrador, en contra del trasvase de agua del río hacia Nuevo León.

González fue enfático al mencionar que quien canceló Monterrey VI fue el gobierno encabezado por Jaime Rodríguez.